Bàn tay thâm tím của ông Trump gây chú ý

(VTC News) -

Theo Mirror, bàn tay phải bầm tím rõ rệt của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thu hút sự chú ý trong buổi ký hai sắc lệnh hành pháp tại Phòng Bầu dục hôm 25/6. Không giống tuần trước, lần này ông không dùng kem trang điểm để che giấu vết bầm.

Các bức ảnh chụp lại khoảnh khắc cho thấy một mảng đen lớn trên mu bàn tay phải khi ông Trump tựa tay lên bàn để ký văn kiện. Bàn tay trái của ông, cũng có dấu hiệu bầm nhẹ, được dùng để cầm và che bớt bàn tay phải trong phần lớn buổi lễ.

Tuần trước, các phóng viên Nhà Trắng từng phát hiện ông Trump dùng kem che khuyết điểm để giấu vết bầm. Nhưng trong sự kiện mới nhất, vết thâm hiện rõ, trùng thời điểm một số chuyên gia cảnh báo ông đang có những triệu chứng “điển hình” của một căn bệnh nghiêm trọng.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến trái chiều xuất hiện. Một người viết: “Ông ấy đang che giấu điều gì?” kèm hình ảnh ông Trump cố tình che tay bằng tay còn lại. Một người khác lại lên tiếng bảo vệ: “Càng lớn tuổi thì dễ bị bầm hơn, chỉ cần bắt tay mạnh cũng đủ gây ra vết bầm như vậy".

Trước đó, hôm Chủ nhật, khi chơi golf, ông cũng bị ghi lại cảnh có vết bầm ở tay trái.

Vết bầm gây chú ý trên tay ông Trump.

Nhà Trắng giải thích

Thư ký báo chí Karoline Leavitt giải thích rằng nguyên nhân là do Tổng thống thường xuyên bắt tay với các lãnh đạo thế giới, cùng với việc ông đang sử dụng liệu pháp aspirin để phòng ngừa bệnh tim mạch.

“Những vết bầm nhỏ ở mu bàn tay phù hợp với tình trạng kích ứng mô mềm do bắt tay thường xuyên và tác dụng phụ của aspirin. Đây là phản ứng phổ biến và vô hại”, bà nói, đồng thời khẳng định Tổng thống Trump vẫn “trong tình trạng sức khỏe tuyệt vời".

Tuy vậy, nhiều hình ảnh trong vài tháng qua cho thấy ông Trump thường xuyên dùng kem trang điểm để che vết bầm. Các phóng viên còn ghi nhận lớp kem lộ rõ trên da tay ông, gây thêm lo ngại trong dư luận.

Nhà Trắng khẳng định tình trạng này không ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày của Tổng thống.

Một cuộc kiểm tra sức khỏe hồi tháng 4 cũng cho kết quả tương tự, nhưng báo cáo chi tiết chưa được công bố. Theo thông tin tiết lộ, ông đã làm bài kiểm tra nhận thức và kết quả cho thấy “các chức năng tinh thần hoạt động bình thường”.