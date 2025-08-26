Thời sự quốc tế 26/8: Ông Trump có thể thăm Trung Quốc trong năm nay

(VTC News) -

Ông Trump có thể thăm Trung Quốc trong năm nay

Hôm 25/8, phát biểu với phóng viên khi gặp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc đến những cuộc đàm phán gần đây với người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình: "Vào một thời điểm nào đó, có thể là trong năm nay hoặc ngay sau đó, chúng tôi sẽ đến Trung Quốc. Chúng ta sẽ có mối quan hệ tuyệt vời với Trung Quốc".

Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm: "Họ có một số lá bài. Chúng ta cũng có những lá bài tuyệt vời, nhưng tôi không muốn chơi những lá bài đó".

Tổng thống Mỹ Donlad Trump. (Ảnh: Reuters)

Đồng thời, ông Trump vẫn để ngỏ khả năng tăng thuế quan một lần nữa nếu Trung Quốc không giữ đúng lời hứa.

Cháy rừng ở Oregon (Mỹ) lan rộng

Hiện tại, lực lượng cứu hỏa vẫn đang chiến đấu với đám cháy rừng Oregon Flat thiêu rụi gần 20.000 mẫu Anh và chỉ mới khống chế được 5%. Chính quyền địa phương ghi nhận nhiều nhà cửa bị thiêu rụi và đám cháy còn đe doạ hàng loạt công trình khác.

Fox News dẫn lời lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường đưa tin: "Gió ở đây có thể đổi hướng bất cứ lúc nào và điều đó có thể thay đổi mọi thứ".

Khoảng 4.000 ngôi nhà vẫn đang trong tình trạng phải sơ tán, trong đó có 1.000 gia đình được lệnh "di chuyển ngay".

Ông Trump tuyên bố Mỹ không còn chi tiền cho Ukraine

Tổng thống Donald Trump phát biểu với phóng viên tại Nhà Trắng rằng Mỹ không còn tài trợ trực tiếp cho Ukraine, thay vào đó sẽ hưởng lợi từ việc bán vũ khí cho đối tác NATO ở châu Âu, những nước này sau đó sẽ cung cấp vũ khí cho Kiev.

Ông Trump cũng tuyên bố Washington bị "lừa đảo" dưới thời chính quyền Mỹ trước đây, những chính quyền mà ông cho là cam kết viện trợ 350 tỷ USD cho Kiev.

"Tôi không trách Ukraine... nếu họ đến và yêu cầu 100 tỷ USD", ông Trump nói. Đồng thời, nhà lãnh đạo Mỹ gọi Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky là "người bán hàng vĩ đại nhất mà tôi từng gặp".