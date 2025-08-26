Ông Trump tuyên bố sa thải Thống đốc Fed

(VTC News) -

Trong bức thư gửi Thống đốc Fed Lisa Cook được đăng trên mạng xã hội vào tối 25/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có "đủ bằng chứng" chứng minh cho việc bà Cook đưa ra tuyên bố sai sự thật trong thỏa thuận thế chấp theo yêu cầu của Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang Mỹ (FHFA).

Nội dung bức thư có đoạn: "Hành vi được đề cập thể hiện sự cẩu thả nghiêm trọng trong hoạt động giao dịch tài chính, gây nghi ngờ về năng lực và độ tin cậy của bà với tư cách là cơ quan quản lý tài chính.

Thống đốc Fed Lisa Cook.

Ông Trump cũng tuyên bố ông có thẩm quyền sa thải Thống đốc Feed theo Điều II Hiến pháp Mỹ và Đạo luật Dự trữ Liên bang năm 1913 đã được sửa đổi.

Nội dung bức thư kết thúc bằng lời khẳng định cứng của Tổng thống Trump: "Tôi cho rằng việc thực thi pháp luật một cách trung thực đòi hỏi bà Cook phải rời khỏi chức vụ ngay lập tức".

Fed có vai trò quan trọng trong thiết lập lãi suất, quản lý dự trữ và nhiều ngân hàng thành viên. Người dân Mỹ cần phải đảm bảo họ có thể tin tưởng các thành viên Fed giữ nhiệm vụ thiết lập chính sách.

Hội đồng Thống đốc Fed gồm 7 thành viên do Tổng thống Mỹ bổ nhiệm và được Thượng viện phê chuẩn, trong đó mỗi người có nhiệm kỳ 14 năm và không thể tái bổ nhiệm.

Hôm 12/8, trên mạng xã hội, ông Trump cũng thông tin ông “xem xét cho phép thực hiện một vụ kiện lớn chống lại Powell” vì “công việc tồi tệ và cực kỳ thiếu năng lực” trong quản lý dự án xây dựng trụ sở Fed.

Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Kinh tế hiện quá tốt, nhưng chúng ta vẫn phải chịu đựng Powell và hội đồng quản trị tự mãn của Fed".

Tuy nhiên, Fed từ chối bình luận về thông tin này. Vụ kiện này có thể liên quan đến những cáo buộc của nghị sĩ Cộng hòa Anna Paulina Luna, người cho rằng ông Powell đã khai man trước Quốc hội vào tháng 6 về kế hoạch cải tạo trụ sở Fed. Sau phiên điều trần, Fed đã công bố thêm tài liệu làm rõ lời khai của ông Powell.

Vài giờ sau đó, Thống đốc Fed trả lời bức thư của ông Trump trong một tuyên bố gửi qua email cho phóng viên thông qua luật sư đại diện Abbe Lowell.

Bà Cook nhấn mạnh: "Ông ấy không có thẩm quyền sa thải tôi. Tôi sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình để giúp đỡ nền kinh tế Mỹ".

Luật sư Lowell cho biết "những yêu cầu của ông Trump thiếu quy trình, cơ sở hoặc thẩm quyền pháp lý phù hợp. "Chúng tôi sẽ thực hiện những hành động cần thiết để ngăn chặn nỗ lực này", ông Lowell nhấn mạnh.