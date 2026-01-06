Bạn sẽ trải qua 2 tiết khí trong đợt nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

(VTC News) -

24 tiết khí là hệ thống chia một năm dương lịch thành 24 khoảng thời gian (mỗi tiết khoảng 14-16 ngày). Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 bắt đầu từ 14/2 và kết thúc sau ngày 22/2 Dương lịch.

Hai tiết khí trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026

Nhiều người nghĩ rằng, Tết Nguyên đán đồng nhất với tiết Lập xuân, nhưng với Tết Bính Ngọ, tiết khí này chủ yếu diễn ra trước Tết và kết thúc vào đúng mùng 1 Tết.

Tiết Lập xuân 2026 bắt đầu vào thứ Tư ngày 4/2/2026 (Dương lịch) tức 17 tháng Chạp năm Ất Tỵ, kéo dài 14 ngày đến thứ Ba 17/2/2026 (Dương lịch) hay mùng 1 tháng Giêng năm Bính Ngọ.

Tiết Vũ thủy bắt đầu vào thứ Tư ngày 18/2/2026 (Dương lịch) hay mùng 2 tháng Giêng năm Bính Ngọ. Như vậy có nghĩa là, năm mới Bính Ngọ chỉ có duy nhất một ngày thuộc tiết Lập xuân; từ mùng 2 Tết chúng ta đã bước sang tiết khí thứ hai trong năm. Tính cả kỳ nghỉ lễ, mọi người sẽ được chơi xuân trong cả hai tiết Lập xuân và Vũ thủy.

Người dân đi chơi Tết Nguyên đán 2026 trong hai tiết khí. Ngày mùng 1 Tết là tiết Lập xuân, ngày mùng 2 Tết là tiết Vũ Thủy. (Ảnh minh họa: Minh Đức)

Tiết khí được tính theo vị trí của Trái đất xung quanh Mặt trời (Dương lịch). Tiết Lập xuân bắt đầu khi Mặt trời ở vị trí kinh độ 315°, còn tiết Vũ thủy bắt đầu khi Mặt trời đi đến kinh độ 330°.

Theo quan niệm của người xưa, mùa xuân thuộc hành Mộc, tiếp theo Mộc là hành Thủy. Vì lẽ đó, sau Lập xuân là Vũ thủy. Thực tế cho thấy, khi mùa đông qua, băng tuyết tan thì hơi nước nhiều, chắc chắn sẽ có mưa lớn tiếp sau.

Tiết Vũ thủy đánh dấu thời điểm những lớp băng giá cuối cùng nhường chỗ sự ấm áp dần lan tỏa trong không gian. Đây là lúc độ ẩm tăng cao, trời bắt đầu trút mưa, tưới tẩm cho muôn loài thực vật phát triển.

Vũ thủy cũng là giai đoạn chuyển mình đầy nhạy cảm với những biến động thời tiết bất định. Dù nền nhiệt tổng thể đang tăng lên nhưng các luồng khí lạnh còn sót lại vẫn hoạt động mạnh mẽ.

Khi dịp nghỉ Tết Nguyên Đán 2026 rơi đúng vào tiết Vũ thủy, bầu không khí sẽ mang đậm nét đặc trưng của mùa xuân Bắc Bộ như độ ẩm cao, mưa phùn lất phất và sương mù bao phủ. Điều này tạo nên hiện tượng chợt nóng, chợt lạnh; mặc áo dày thì nóng, không mặc thì rét.

Trong dịp này, mọi người đi chơi Tết nên chuẩn bị kỹ lưỡng về trang phục. Việc chuẩn bị sẵn áo khoác gió chống thấm nước và khăn quàng nhẹ là rất cần thiết khi đi du xuân dưới làn mưa bụi.

Trong tiết Vũ thủy, thời tiết thường có mưa xuân từng cơn do độ ẩm trong không khí cao. (Ảnh: PhatGiao.Org)

Nên làm gì trong tiết Vũ thủy?

Trong bối cảnh Tết Nguyên đán 2026 giao thoa giữa tiết Lập xuân với tiết Vũ thủy, nhiều thói quen sinh hoạt và phong tục đầu năm nếu được điều chỉnh phù hợp sẽ mang lại cảm giác an hòa, thuận tự nhiên hơn.

Chăm sóc không gian sống

Việc đầu tiên nên làm trong tiết Vũ thủy là chăm lo cho không gian sống. Độ ẩm tăng cao dễ khiến nhà cửa ẩm thấp, nấm mốc nếu không được thông thoáng. Người xưa quan niệm, nhà cửa sạch sẽ, khô ráo trong tiết mưa xuân không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp khí vận lưu thông. Mở cửa đón gió, lau dọn nhẹ nhàng, tránh xáo trộn lớn là cách nhiều gia đình lựa chọn trong những ngày này.

Trồng cây xanh

Tiết Vũ thủy cũng được xem là thời điểm phù hợp để gieo những hạt giống đầu tiên, cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ở nhiều vùng quê, dịp Tết Nguyên đán, người nông dân tranh thủ thăm ruộng cải tạo đất, chuẩn bị giống má, chưa vội xuống đồng rầm rộ nhưng đã bắt đầu một chu kỳ mới. Trong đời sống hiện đại, đây là lúc thích hợp để mỗi người rước cành cây lộc về trồng.

Ăn uống thanh đạm

Thời tiết ẩm lạnh xen kẽ nắng nhẹ khiến cơ thể dễ mệt mỏi, tiêu hóa kém. Các món ăn ấm nóng, vừa phải, ít dầu mỡ được khuyến khích hơn những bữa tiệc kéo dài, rượu bia quá đà. Canh rau, cháo, các món hấp, luộc không chỉ giúp cơ thể thích nghi với tiết khí, cũng phù hợp tinh thần ăn uống nhẹ nhàng đầu năm.

Tiết Vũ thủy có độ ẩm cao, gió rét từng cơn, nóng lạnh bất thường nên các món luộc rau xanh nhẹ nhàng rất phù hợp. (Ảnh: GoodFood)

Sống tích cực

Tiết Vũ thủy cũng gắn với yếu tố thủy khí mạnh, nên trong dân gian thường nhắc nhở con người sống mềm mại, linh hoạt, tránh đối đầu gay gắt. Mùng 2 Tết Nguyên đá là thời điểm phù hợp để chúc tết, nâng cao các mối quan hệ, thăm hỏi họ hàng, bạn bè. Những cuộc tranh luận căng thẳng, những quyết định nóng vội về tiền bạc hay công việc thường được khuyên nên để sau, khi thời tiết và tinh thần đã ổn định hơn.

Chăm sóc sức khỏe

Một việc khác được nhiều người coi trọng trong tiết Vũ thủy là chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần. Sau những ngày làm việc bận rộn, việc dành thời gian nghỉ ngơi, đi bộ nhẹ nhàng, đọc sách, trò chuyện cùng gia đình giúp cơ thể và tâm trí bắt nhịp xuân. Người xưa cho rằng, nếu đầu năm sống thuận theo tiết khí Vũ thủy, bồi dưỡng nội lực, sức sống, không gượng ép, thì cả năm sẽ khỏe mạnh hơn.

Đi lễ chùa, lễ hội

Trong tiết Vũ thủy, đi lễ chùa, dự lễ hội đầu xuân là lựa chọn phù hợp với nhịp vận hành của tự nhiên. Mưa xuân lất phất, không khí ẩm và dịu khiến không gian chùa chiền, đình đền trở nên trầm tĩnh hơn, dễ gợi cảm giác lắng lòng sau những ngày Tết rộn ràng. Người xưa tin rằng, tiết khí Vũ thủy là lúc sinh khí được nuôi dưỡng, nên việc lễ Phật, đi chùa trong thời điểm cũng để gửi gắm mong ước an hòa, thuận lợi cho cả năm. Đi chùa đầu năm trong tiết mưa xuân cũng là dịp để mỗi người tự soi lại mình, buông bớt những bức bối, hơn thua của năm cũ.