Bản quyền - nguồn lực cốt lõi phát triển công nghiệp VH và kinh tế số quốc gia

(VTC News) -

Chiều 20/12, Cục Bản quyền tác giả (Bộ VHTTDL) tổ chức tổng kết giai đoạn 2017-2025 thực hiện Quyết định số 88 của Thủ tướng Chính phủ và tiếp tục định hướng thực thi các nội dung quan trọng cho giai đoạn tiếp theo.

Tham dự và đồng chủ trì hội nghị có ông Trần Hoàng, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả. Ngoài ra còn có đại diện một số bộ, ngành, cơ quan liên quan; các cơ quan quản lý và thực thi về quyền tác giả, quyền liên quan tại địa phương; một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL; các hội, hiệp hội, các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan; chủ sở hữu quyền tác giả, các đơn vị khai thác, sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan cùng các chuyên gia, nhà khoa học.

Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị là dịp để các cơ quan quản lý và thực thi về quyền tác giả, quyền liên quan thực hiện việc tổng kết, đánh giá toàn diện việc triển khai thực hiện nội dung Đề án do Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, ngành và các địa phương so với các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 88/QĐ-TTg. Từ đó, xác định rõ các kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện và đề xuất các giải pháp, kiến nghị thiết thực, khả thi.

Thông qua Hội nghị, các cán bộ quản lý, thực thi quyền tác giả, quyền liên quan cung cấp các cơ sở khoa học và thực tiễn để cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định việc tiếp tục, điều chỉnh hoặc nhân rộng Đề án trong giai đoạn tiếp theo. Đây cũng là cơ hội để các địa phương chia sẻ kinh nghiệm trong việc quản lý, thực thi về quyền tác giả, quyền liên quan; góp phần đưa pháp luật Sở hữu trí tuệ đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

Hội nghị cũng là dịp để cơ quan quản lý Nhà nước tham vấn, trao đổi, chia sẻ về định hướng quản lý, thực thi quyền tác giả, quyền liên quan trong thời gian tới tìm ra các giải pháp thúc đẩy các hoạt động sáng tạo, bảo hộ thành quả sáng tạo và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa theo tinh thần của Quyết định số 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 của Thủ tướng về việc phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 29/8/2024 của Thủ tướng về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam, hướng tới mục tiêu xây dựng nền công nghiệp văn hóa phát triển lành mạnh, đủ sức cạnh tranh, đóng góp ngày càng nhiều vào GDP, tạo thêm việc làm và tăng kim ngạch xuất khẩu của đất nước.

Ông Trần Hoàng, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Báo Văn hóa)

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Hoàng, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả cho hay, sau 8 năm triển khai Quyết định số 88/QĐ-TTg, có thể thấy rõ những kết quả đã được ghi nhận, góp phần làm tốt hơn công tác quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan. Những thành tựu này khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc xây dựng môi trường sáng tạo và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, phải thẳng thắn nhìn nhận công tác quản lý và thực thi vẫn còn những hạn chế cần khắc phục. Nổi cộm là thách thức từ môi trường số, nền tảng xuyên biên giới, sự ra đời của các mô hình kinh doanh mới trên không gian mạng và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), những vấn đề đòi hỏi chúng ta phải nghiên cứu, đánh giá, có cơ chế pháp lý và kỹ thuật đủ mạnh để ứng phó.

Từ đó, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả kết luận: "Giai đoạn 2026-2030 sẽ là giai đoạn chuyển tiếp quan trọng, chúng ta cần tập trung vào bốn trụ cột chiến lược: Hoàn thiện thể chế chính sách bảo vệ bản quyền trong kỷ nguyên số; Tăng cường năng lực quản lý, thực thi và ứng dụng công nghệ số; Phát triển nguồn nhân lực và cơ chế phối hợp liên ngành; Đẩy mạnh hợp tác quốc tế và văn hóa tôn trọng bản quyền. Mục tiêu chung là củng cố và nâng tầm hiệu lực, hiệu quả, hiệu năng quản lý, thực thi bản quyền, đồng thời biến bản quyền trở thành nguồn lực cốt lõi của phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế số quốc gia".