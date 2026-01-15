Bức tử rừng phi lao ven biển để mở rộng nghĩa địa: Xã ở Quảng Trị báo cáo gì?

(VTC News) -

UBND xã Hòa Trạch, cho biết, vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Quảng Trị về tình trạng xâm hại rừng phi lao ven biển nhằm chiếm đất để mở rộng nghĩa địa xảy ra tại địa phương. Theo đó, khu vực xảy ra vụ việc thuộc rừng sản xuất, có khoảng 4,22ha đất trồng cây phi lao phòng hộ chắn gió biển, được hình thành từ nhiều năm trước do UBND xã Cảnh Dương (cũ) tổ chức trồng và quản lý.

Diện tích lớn rừng phi lao ven biển bị bức tử để phục vụ việc chiếm đất mở rộng nghĩa địa

Ngay khi nắm bắt thông tin phản ánh, chính quyền xã cùng cơ quan công an vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc nhằm xử lý nghiêm các vi phạm. Sau khi kiểm tra, rà soát thực địa, xác định sau cơn bão số 10/2025, nhiều cây phi lao trong khu vực rừng này bị gãy đổ, một số người dân tự ý tận thu cây đổ làm củi, tạo ra nhiều khoảng đất trống trong rừng.

Bên cạnh đó, khu vực đất rừng trồng phi lao nằm giáp ranh với đất nghĩa địa các dòng họ trong xã. Lợi dụng các khoảng đất trống này, vào cuối tháng 11 và 12/2025, một số người dân khoanh vỏ, chặt gốc, đốt gốc làm cây chết nhằm chiếm đất, mở rộng nghĩa địa, gây nhiều khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Cụ thể, tại tiểu khu rừng 168B, phát hiện 20 cây bị chặt phá, khoanh vỏ và ghi nhận nhiều vị trí cắm mốc trái phép.

Lực lượng chức năng phá dỡ các công trình trái phép trong khu rừng

UBND xã Hòa Trạch sau đó tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ toàn bộ công trình trái phép trong rừng, gồm 3 khu xây tường bao kiên cố, diện tích khoảng 500m² đã xây tường bao, tháo dỡ các mốc cắm trái phép trên 5 khu đất, diện tích khoảng 400 m².

Quá trình tháo dỡ diễn ra an toàn, không có phản ứng từ người dân và nhận được sự đồng thuận của cộng đồng. Đây được xem là bước xử lý kiên quyết nhằm chấm dứt tình trạng xâm chiếm, chuyển đổi mục đích trái phép trên đất rừng.

Ngoài ra, UBND xã Hòa Trạch huy động các đoàn thể và người dân trồng 1.000 cây phi lao tại các vị trí bị chặt phá và những khoảng trống trong rừng. Việc trồng lại nhằm tái tạo diện tích rừng chắn gió, ổn định sinh thái và bảo đảm tuyến phòng hộ ven biển.

Khoảng 1000 cây phi lao được lực lượng chức năng trồng lại

Trước đó, nhiều người dân ở xã Hòa Trạch phản ánh về tình trạng nhiều cây phi lao chắn gió, cát ven biển ở khu vực rừng thuộc thôn Trung Vũ bị chết khô, chặt gốc bất thường. Theo ghi nhận, nhiều thân cây có đường kính khoảng 20-30cm bị khoanh vỏ vòng quanh thân, một số cây bị chém vào gốc, đào xới rễ và cắt sát thân. Đáng chú ý hơn, khu vực rừng phi lao bị xâm hại nằm ngay sát nghĩa địa thôn Trung Vũ và diện tích nghĩa địa có phần mở rộng về phía rừng phi lao.

“Các cây phi lao này có tuổi đời hàng chục năm, trước đây vẫn sinh trưởng tốt, xanh um quanh năm. Cây bị khoanh gốc như vậy thì chắc chắn sẽ chết. Khi cây chết khô, việc chặt bỏ để xâm lấn đất làm nghĩa địa sẽ rất dễ dàng”, một người dân sống ở thôn Trung Vũ cho biết.