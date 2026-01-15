Lãnh đạo Đà Nẵng: 'Nhà ở xã hội không đồng nghĩa với chất lượng thấp'

(VTC News) -

Ngày 15/1, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai (BQL Chu Lai) TP Đà Nẵng phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng Quảng Nam tổ chức lễ khởi động dự án nhà ở xã hội - khu chung cư (KCC) An Phú. Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng cho biết, phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, thể hiện quan điểm lấy con người làm trung tâm, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng.

Theo ông Trần Nam Hưng, Đà Nẵng xác định nhà ở xã hội không đồng nghĩa với chất lượng thấp. Các dự án phải được đầu tư đồng bộ, bài bản, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đầy đủ, thiết kế hợp lý, tiện nghi, an toàn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt lâu dài của người dân.

Dự án nhà ở xã hội KCC An Phú khi hoàn thành sẽ góp phần giải quyết nhu cầu an cư cho người dân khu vực phía Nam thành phố, đồng thời thúc đẩy chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng sống và phát triển bền vững.

Ông Trần Nam Hưng đề nghị chủ đầu tư tập trung bảo đảm chất lượng công trình, kỹ thuật xây dựng và mỹ quan đô thị; tuân thủ đầy đủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn trong quá trình thiết kế, thi công; chú trọng không gian sinh hoạt chung, cây xanh và các hạ tầng dịch vụ thiết yếu. Đồng thời, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, từng bước đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, vận hành tòa nhà nhằm bảo đảm an ninh, an toàn, sử dụng hiệu quả năng lượng và nâng cao chất lượng dịch vụ cho cư dân.

Dự án nhà ở xã hội KCC An Phú được triển khai tại phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng, do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng Quảng Nam làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư gần 600 tỷ đồng, diện tích đất khoảng 20.000 m². Dự án đã được BQL Chu Lai chấp thuận chủ trương đầu tư.

Theo quy hoạch, dự án gồm 4 khối nhà (A1, A2, B1, B2) cao 9 tầng, cung cấp khoảng 700 căn hộ. Tầng 1 bố trí các khu chức năng thương mại - dịch vụ, quản lý tòa nhà; từ tầng 2 đến tầng 9 là các căn hộ ở. Dự án được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật như giao thông, cấp điện, chiếu sáng, cấp thoát nước, thông tin liên lạc, xử lý nước thải và vệ sinh môi trường.

Theo quy hoạch, dự án gồm 4 khối nhà (A1, A2, B1, B2) cao 9 tầng, cung cấp khoảng 700 căn hộ.

Dự án được thực hiện từ quý I/2025 đến quý IV/2028, chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 (từ quý III/2025 đến quý I/2027) xây dựng và đưa vào hoạt động các khối A1, A2 cùng hạ tầng kỹ thuật. Giai đoạn 2 (từ quý III/2027 đến quý IV/2028) tiếp tục đầu tư xây dựng các khối B1, B2 và hoàn thành toàn bộ dự án.

Khi hoàn thành, dự án nhà ở xã hội KCC An Phú sẽ góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở xã hội theo Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021–2030” đã được Thủ tướng phê duyệt.