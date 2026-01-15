Sắm đồ gia dụng mới ngày Tết: Vừa rước lộc vừa nhận ưu đãi lớn tại Điện máy Xanh

(VTC News) -

Với không ít gia đình, Tết chẳng những là thời điểm sum vầy mà còn là lúc “soát lại” những thiết bị đã gắn bó suốt nhiều năm. Chiếc tivi đã cũ, máy giặt hoạt động “chập chờn” hay tủ lạnh không còn đủ chỗ trữ đồ cho những ngày nấu nướng liên tục - đều là những điều khiến nhiều người băn khoăn khi Tết đến gần.

Bên cạnh đó, quan niệm đầu năm đầu tháng mà đồ dùng hư hỏng là không may mắn cũng khiến đa số gia đình chủ động thay mới trước Tết, với mong muốn khởi đầu năm mới suôn sẻ và yên tâm hơn trong sinh hoạt.

Nắm bắt tâm lý muốn đổi vận, đón hên nhưng vẫn còn e ngại về chi phí dịp cận Tết, năm nay Điện máy XANH quyết định "chơi lớn" khi tung ra chiến dịch "Tết FREE Mã", mang đến trải nghiệm mua sắm thảnh thơi chưa từng có với loạt ưu đãi "4 KHÔNG" đầy hấp dẫn.

Ngoài chất lượng sản phẩm và hậu mãi được bảo chứng, Điện máy XANH còn dành tặng nhiều phần quà thiết thực như một món “lộc” đầu năm cho khách hàng.

Mở màn cho hành trình mua sắm "nhẹ tênh" chính là niềm vui "không lo thiếu lộc". Thay vì chỉ giảm giá đơn thuần, Điện máy XANH thổi bùng không khí lễ hội bằng chương trình "lì xì tất cả, tặng nhiều quà". Khách hàng đến mua sắm không còn phải hồi hộp chờ trúng quà, mà dễ dàng nhận được những phần “lộc” ý nghĩa mang về nhà.

Đó là tất cả sản phẩm đều được “lì xì” giảm giá lên đến 9 triệu đồng, hay được tặng ngay các món đồ gia dụng thiết thực như chảo chống dính, bình đun siêu tốc, máy hút bụi… khi mua hàng tại Điện máy XANH. Cảm giác vừa sắm được món đồ ưng ý, vừa được tặng thêm quà giúp niềm vui nhân đôi, đúng với tâm lý "có lộc là có may" của người Việt.

Không chỉ mang đến niềm vui mua sắm, Điện máy XANH còn giúp người tiêu dùng thật sự “không lo gánh nặng chi tiêu”. Hiểu rằng dòng tiền cuối năm phải chia sẻ cho hàng trăm khoản chi không tên, Điện máy XANH áp dụng chính sách trả chậm 0% cho tất cả sản phẩm. Đây được xem là giải pháp tài chính thông minh, cho phép người dùng rinh ngay tivi, tủ lạnh mới về dùng ngay để kịp vui Tết, còn gánh nặng thanh toán thì được chia nhỏ và xử lý thong thả trong nhiều tháng sau đó.

Các ưu đãi tài chính giúp người dùng chủ động ngân sách, dễ dàng sắm trọn bộ thiết bị gia dụng cho gia đình dịp Tết.

Để trải nghiệm mua sắm thêm phần mượt mà, Điện máy XANH tiếp tục ghi điểm với ưu đãi "không lo thủ tục rườm rà" thông qua đặc quyền Ví Trả Sau. Chỉ cần là khách hàng thân thiết của hệ sinh thái MWG và sở hữu ứng dụng Quà Tặng VIP, người mua sẽ được cấp ngay hạn mức chi tiêu đến 40 triệu đồng.

Điểm cộng lớn nhất của hình thức này là sự nhanh gọn: không chứng minh thu nhập, không xét duyệt giấy tờ phức tạp, mọi thao tác đăng ký đều thực hiện online chỉ trong vài phút. Sự tiện lợi này giúp các gia đình có thể mạnh dạn mua sắm cùng lúc nhiều thiết bị giá trị lớn, giúp việc quyết định tân trang nhà cửa trở nên nhanh gọn và thoải mái hơn.

Tại hệ thống Điện máy XANH, người dùng dễ dàng tìm thấy các thiết bị gia dụng chính hãng, chất lượng, bảo hành hậu mãi đầy đủ để an tâm đón Tết.

Mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện định nghĩa "Tết FREE" trọn vẹn là cam kết "không lo sự cố hỏng hóc". Điện máy XANH xóa tan tâm lý e ngại đồ điện tử gặp trục trặc bằng chính sách bảo hành 4 năm cho tất cả sản phẩm. Con số 4 năm là một lời khẳng định mạnh mẽ về chất lượng, giúp khách hàng an tâm tuyệt đối rằng thiết bị sẽ vận hành bền bỉ, phục vụ gia đình không chỉ trong mùa Tết này mà còn xuyên suốt nhiều năm sau.

Nhờ kết hợp giữa tiện lợi, an tâm và ưu đãi áp dụng rộng rãi, việc sắm điện máy dịp Tết tại Điện máy XANH dần trở thành lựa chọn chủ động của nhiều gia đình. Thay vì lo lắng chi phí hay rủi ro sử dụng, người mua có thể tập trung vào việc đổi đồ cũ, đón đồ mới, lấy may đầu năm và chuẩn bị cho một năm sinh hoạt thuận lợi hơn.

Có thể thấy, chương trình Tết FREE Mã đang giúp nâng tầm những giá trị người dùng nhận được khi mua sắm dịp cuối năm tại Điện máy XANH: Vừa rước lộc đầu xuân, vừa nhận nhiều ưu đãi thiết thực, lại yên tâm sử dụng lâu dài. Trong bối cảnh nhu cầu tăng cao và cảm giác gấp rút để chuẩn bị Tết, đây chính là yếu tố giúp nhiều gia đình cảm thấy việc sắm sửa trở nên nhẹ nhàng và dễ quyết định hơn.