Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 15/1/2026 - XSBTH 15/1

XSBTH 15/1. Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 15/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBTH 15/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBTH 15/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 15/1/2026 - Xổ số Bình Thuận thứ Năm ngày 15/1/2026

Cơ cấu giải thưởng XSBTH

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bình Thuận gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với số trúng giải đặc biệt, mỗi giải trúng được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé có số trúng ở hàng trăm nghìn và chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ Hai do Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau mở thưởng.

- XSMN thứ Ba do Công ty Xổ số kiến thiết Bến Tre, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Tư XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Năm do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận, An Giang, Tây Ninh sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu do Công ty Xổ số kiến thiết Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Bảy do Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang, Bình Phước, Long An, TP.HCM mở thưởng.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật do Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang, Tiền Giang, Lâm Đồng mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 15/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.