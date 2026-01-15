Năm 2026 có 26 ngày nghỉ lễ: Lịch chi tiết và những kỳ nghỉ dài đáng chú ý

(VTC News) -

Bước sang năm 2026, lịch nghỉ lễ, Tết đang trở thành mối quan tâm lớn của đông đảo người lao động khi số ngày nghỉ dự kiến được đánh giá là nhiều kỳ nghỉ kéo dài liên tiếp. Theo các phương án đã được công bố, nếu tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết theo quy định và những ngày nghỉ cuối tuần liền kề, tổng số ngày nghỉ trong năm 2026 có thể lên tới 26 ngày. Con số này mở ra cơ hội thuận lợi để người dân chủ động hơn trong việc lên kế hoạch nghỉ ngơi, du lịch, thăm thân cũng như cân đối công việc và cuộc sống.

Chi tiết 26 ngày nghỉ lễ trong năm 2026

Theo Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ tổng cộng 11 ngày nghỉ lễ, Tết chính thức, hưởng nguyên lương. Các dịp nghỉ bao gồm: Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4, Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và Quốc khánh 2/9.

Khi cộng thêm các ngày nghỉ cuối tuần liền kề, việc hoán đổi ngày làm việc và một ngày nghỉ lễ vừa được quyết định, tổng số ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026 được tính toán là 26 ngày. Đây được xem là một trong những năm có quỹ thời gian nghỉ khá thuận lợi đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Ngay từ đầu năm, người dân đã được trải nghiệm kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày liên tục. Cụ thể, kỳ nghỉ diễn ra từ thứ Năm ngày 1/1/2026 đến hết Chủ nhật ngày 4/1/2026 (Dương lịch). Kỳ nghỉ dài này có được nhờ việc thực hiện hoán đổi ngày làm việc xen giữa, giúp người lao động có thêm thời gian nghỉ ngơi sau một năm làm việc.

Sau kỳ nghỉ đầu năm hơn một tháng, người lao động tiếp tục bước vào kỳ nghỉ lễ dài nhất trong năm là Tết Nguyên đán. Theo phương án đã được công bố, kỳ nghỉ Tết năm 2026 kéo dài 9 ngày liên tiếp. Thời gian nghỉ chính thức bắt đầu từ thứ Hai ngày 16/2/2026 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) và kết thúc vào thứ Sáu ngày 20/2/2026 (tức mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Cộng với 4 ngày nghỉ cuối tuần trước và sau kỳ nghỉ Tết, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ trọn vẹn 9 ngày.

Lịch chi tiết 26 ngày nghỉ lễ trong năm 2026 được nhiều người quan tâm.

Tiếp đến, trong năm 2026, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng Ba Âm lịch) rơi vào Chủ Nhật ngày 26/4/2026 Dương lịch. Do trùng với ngày nghỉ hằng tuần, người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ Hai ngày 27/4. Như vậy, tính cả hai ngày cuối tuần, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày liên tiếp, từ thứ Bảy ngày 25/4 đến hết thứ Hai ngày 27/4.

Hai ngày lễ lớn tiếp theo là 30/4 Ngày Chiến thắng và 1/5 Ngày Quốc tế Lao động trong năm 2026 lần lượt rơi vào thứ Năm và thứ Sáu. Với những cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ nghỉ thứ Bảy, Chủ Nhật, người lao động sẽ có kỳ nghỉ 4 ngày liên tục, từ ngày 30/4 đến hết ngày 3/5, tính cả 2 ngày nghỉ cuối tuần.

Đối với dịp Quốc khánh 2/9, theo quy định, người lao động được nghỉ 2 ngày, gồm ngày 2/9 và một ngày liền kề trước hoặc sau. Phương án được đưa ra là nghỉ ngày 1/9 và ngày 2/9. Đồng thời, thực hiện hoán đổi ngày làm việc thứ Hai ngày 31/8 sang thứ Bảy ngày 22/8. Khi tính cả ngày nghỉ cuối tuần, kỳ nghỉ Quốc khánh năm 2026 sẽ kéo dài 5 ngày liên tục, từ thứ Bảy ngày 29/8 đến hết thứ Tư ngày 2/9.

Đối với người lao động trong doanh nghiệp, pháp luật cho phép người sử dụng lao động quyết định cho nghỉ 2 ngày dịp Quốc khánh, bao gồm ngày 2/9 và một ngày liền trước hoặc sau, tùy theo tình hình sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

Một điểm mới đáng chú ý trong năm 2026 là Ngày Văn hóa Việt Nam. Theo Nghị quyết của Bộ Chính trị, thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, với chủ trương đây sẽ là ngày nghỉ được hưởng nguyên lương. Năm 2026, ngày 24/11 rơi vào thứ Ba, người lao động sẽ được nghỉ 1 ngày.

Nhiều người lao động bày tỏ kỳ vọng các cơ quan chức năng sẽ xem xét hoán đổi ngày làm việc thứ Hai ngày 23/11 và bố trí đi làm bù vào thời điểm phù hợp, qua đó hình thành kỳ nghỉ liền mạch 4 ngày, từ thứ Bảy ngày 21/11 đến hết thứ Ba ngày 24/11.

Nếu phương án này được thông qua, tổng số ngày nghỉ trong năm 2026 có thể sẽ không dừng lại ở con số 26 ngày (tính cả ngày nghỉ cuối tuần). Theo nhận định của một số chuyên gia, rất có thể năm 2026 sẽ trở thành năm có số ngày nghỉ nhiều nhất từ trước đến nay.

Theo Bộ Nội vụ, lịch nghỉ trên áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc theo chế độ 5 ngày/tuần. Đối với các đơn vị không nghỉ cố định thứ Bảy, Chủ Nhật, việc bố trí lịch nghỉ sẽ linh hoạt hơn nhưng vẫn phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật về số ngày nghỉ lễ, Tết.

Bộ Nội vụ cũng khuyến khích người sử dụng lao động trong khu vực doanh nghiệp áp dụng lịch nghỉ lễ, Tết tương tự khu vực nhà nước, cũng như có thể thỏa thuận những phương án có lợi hơn cho người lao động. Điều này được kỳ vọng sẽ góp phần hài hòa lợi ích, ổn định quan hệ lao động và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong năm 2026.

Chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Liên quan trực tiếp đến kỳ nghỉ được mong chờ nhất trong năm, ngày 13/10, Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản số 9859/VPCP-KGVX về phương án nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026. Theo nội dung văn bản, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đồng ý với đề xuất về việc tổ chức kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ kéo dài 9 ngày liên tục.

Theo phương án được phê duyệt, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 sẽ bắt đầu từ thứ Bảy ngày 14/02/2026 Dương lịch và kết thúc vào hết Chủ nhật ngày 22/02/2026 Dương lịch. Như vậy, tổng thời gian nghỉ liên tục là 9 ngày.

Cụ thể, đối với cán bộ, công chức, viên chức, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 bao gồm 5 ngày nghỉ theo quy định của pháp luật, trong đó có 1 ngày nghỉ trước Tết và 4 ngày nghỉ sau Tết. Thời gian nghỉ được tính từ thứ Bảy ngày 14/02/2026 (tức ngày 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết Chủ nhật ngày 22/02/2026 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày.

Với cách bố trí này, tổng số ngày nghỉ của cán bộ, công chức, viên chức trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026 là 9 ngày, bao gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định và 4 ngày nghỉ hằng tuần. Đây được đánh giá là quỹ thời gian khá thuận lợi để người lao động về quê sum họp gia đình, nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe hoặc tham gia các hoạt động du xuân đầu năm.

Đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp, pháp luật cho phép người sử dụng lao động chủ động lựa chọn phương án nghỉ Tết phù hợp với đặc thù sản xuất, kinh doanh của đơn vị, nhưng vẫn phải bảo đảm đủ số ngày nghỉ theo quy định. Cụ thể, người sử dụng lao động có thể lựa chọn một trong ba phương án: nghỉ 1 ngày cuối năm và 4 ngày đầu năm; nghỉ 2 ngày cuối năm và 3 ngày đầu năm; hoặc nghỉ 3 ngày cuối năm và 2 ngày đầu năm.

Với lịch nghỉ lễ, Tết được đánh giá là khá dày trong năm 2026, nhiều người kỳ vọng đây sẽ là khoảng thời gian thuận lợi để tái tạo sức lao động, thúc đẩy tiêu dùng, du lịch và góp phần tạo thêm động lực phát triển cho nền kinh tế.