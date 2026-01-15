Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 15/1/2026 - XSQT 15/1

XSQT 15/1. Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 15/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Trị quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSQT 15/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQT 15/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 15/1/2026 - Xổ số Quảng Trị thứ Năm ngày 15/1/2026

Cơ cấu giải thưởng XSQT

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Trị gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ khác một số ở hàng trăm nghìn so với số trúng giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé trúng số ở hàng trăm nghìn và chỉ khác một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với số trúng giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ 2 do đài Phú Yên, Huế sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 3 do đài Quảng Nam và Đắk Lắk sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 4 do đài Đà Nẵng, Khánh Hòa sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 5 do đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 6 do đài Gia Lai và Ninh Thuận sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 7 do đài Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật do đài Huế, Kon Tum và Khánh Hòa sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 15/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.