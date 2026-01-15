Metro Bến Thành - Tham Lương khởi công, người dân TP.HCM ngóng ngày được đi tàu

(VTC News) -

Thông tin tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) khởi công tạo nên sự quan tâm đặc biệt của người dân tại các khu vực dự án đi qua. Không chỉ dõi theo tiến độ, một số người còn cho biết đang chủ động điều chỉnh nơi ở, thói quen sinh hoạt với kỳ vọng sớm được tiếp cận loại hình giao thông công cộng hiện đại, thuận tiện.

Bà Vũ Thị Thái quyết định bán nhà cũ để mua nhà mới cho gần nhà ga tuyến Metro số 2. (Ảnh: Lương Ý)

Bà Vũ Thị Thái (60 tuổi, ngụ phường Đông Hưng Thuận) cho biết, gia đình bà quyết định chuyển chỗ ở sau khi nắm được thông tin quy hoạch tuyến Metro số 2.

“Khoảng hai năm trước, qua các kênh thông tin tôi biết tuyến Metro số 2 sẽ đi ngang khu vực này. Gia đình tôi bàn bạc và quyết định chuyển sang mua nhà gần tuyến metro để sau này việc đi lại thuận tiện hơn”, bà Thái chia sẻ.

Theo bà Thái, việc Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đi vào vận hành thời gian qua đã giúp người dân có thêm niềm tin vào hiệu quả của đường sắt đô thị.

“Nhìn Metro số 1 hoạt động, người dân đi lại nhanh, đỡ kẹt xe, tôi càng mong Metro số 2 sớm thi công và hoàn thành. Ở gần metro, sau này đi làm hay đi vào trung tâm đều nhẹ nhàng hơn”, bà Thái nói và cho biết gia đình đang rất chờ đợi ngày tuyến metro mới chính thức vận hành.

Không riêng bà Thái, ông Vũ Hoàng Tấn (ngụ cùng phường Đông Hưng Thuận) cũng bày tỏ sự kỳ vọng lớn đối với dự án. Ông cho hay, ngay khi nghe tin Metro số 2 động thổ, nhiều người dân trong khu vực đã tìm đến khu vực dự án để theo dõi.

“Người dân chúng tôi rất vui. Ai cũng mong đến ngày được trực tiếp đi Metro số 2, vừa hiện đại vừa thuận tiện. Khi metro đi vào hoạt động, chắc chắn giao thông sẽ thông thoáng hơn”, ông Tấn chia sẻ.

Phối cảnh tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Metro số 2 là một trong những dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của TP.HCM, có ý nghĩa chiến lược trong việc hình thành và hoàn thiện mạng lưới đường sắt đô thị. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển TP.HCM theo hướng hiện đại, văn minh và bền vững.

Không chỉ đóng vai trò vận tải, tuyến Metro số 2 còn được xác định là trục kết nối không gian đô thị - kinh tế đa trung tâm, tạo động lực thúc đẩy phát triển hài hòa giữa các khu vực công nghiệp, dịch vụ, logistics, cảng biển và đổi mới sáng tạo. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của TP.HCM là cực tăng trưởng lớn của cả nước.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường phát biểu tại buổi lễ động thổ, khởi công tuyến Metro số 2.

Theo quy hoạch được phê duyệt, mạng lưới đường sắt đô thị TP.HCM gồm 27 tuyến, tổng chiều dài khoảng 1.024 km.

Đây được xem là trụ cột của hệ thống giao thông công cộng, đồng thời là “xương sống” dẫn dắt quá trình phát triển đô thị trong nhiều thập niên tới. Trong hệ thống này, tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) được xác định là trục xuyên tâm quan trọng, kết nối khu vực trung tâm với hướng Tây Bắc thành phố. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 55.000 tỷ đồng.

Liên danh nhà thầu EPC do Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (Thaco) làm tổng thầu chịu trách nhiệm triển khai thi công. Dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác vào cuối năm 2030.

Phối cảnh ga Tân Bình thuộc tuyến Metro số 2.

Tuyến có điểm đầu tại ga Bến Thành - trung tâm trung chuyển lớn nhất của toàn bộ mạng lưới metro, nơi hội tụ các tuyến đường sắt đô thị và các loại hình giao thông công cộng khác.

Giai đoạn 1 của dự án có chiều dài khoảng 11,3 km, trong đó 9,3 km đi ngầm và 2 km trên cao, với 10 ga ngầm, 1 ga trên cao và 1 khu depot phục vụ vận hành, bảo dưỡng.

Metro số 2 là dự án tiên phong áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 188/2025/QH13 của Quốc hội, gắn phát triển hạ tầng giao thông với tái cấu trúc không gian đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng các đại biểu bấm nút khởi công tuyến metro số 2.

Trong giai đoạn đầu khai thác, tuyến dự kiến sử dụng đoàn tàu 3 toa, với tốc độ tối đa từ 80 - 110 km/h. Năng lực vận tải đạt khoảng 14.418 hành khách/giờ/hướng, đáp ứng nhu cầu đi lại ban đầu của người dân. Khi hoàn thiện toàn tuyến, metro sẽ sử dụng đoàn tàu 6 toa, nâng công suất lên hơn 40.500 hành khách/giờ/hướng.

Đáng chú ý, Metro số 2 được định hướng áp dụng tiêu chuẩn công nghệ châu Âu, sử dụng hệ thống cấp điện 1.500V một chiều, đồng thời tích hợp công nghệ thu hồi năng lượng tái sinh từ phanh tàu. Giải pháp này không chỉ giúp tiết kiệm năng lượng, mà còn góp phần giảm phát thải, phù hợp với định hướng phát triển giao thông xanh, bền vững của TP.HCM.

Từ kỳ vọng của người dân đến vai trò chiến lược trong mạng lưới giao thông đô thị, Metro số 2 đang được đặt nhiều kỳ vọng sẽ trở thành cú hích quan trọng cho phát triển hạ tầng và thay đổi thói quen đi lại của hàng triệu người dân TP.HCM trong tương lai.