Ban Chỉ đạo của Chính phủ yêu cầu kiện toàn đội ngũ cấp xã trước 31/12

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo của Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (Ban Chỉ đạo của Chính phủ) vừa ký Công văn số 171 về giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc ở cấp xã khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ban Chỉ đạo của Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tập trung, khẩn trương chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc ở cấp xã khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp với một số nội dung cụ thể.

Về kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở cấp xã, Ban Chỉ đạo của Chính phủ yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trước mắt và lâu dài, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cơ bản tháo gỡ khó khăn. Nhiệm vụ này cần hoàn thiện trước ngày 31/12 theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo hoàn thiện tổ chức bộ máy; sắp xếp, thành lập mới các đơn vị sự nghiệp công lập ở cấp xã theo đúng chủ trương của Trung ương, quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

Theo định hướng của Ban Chỉ đạo Chính phủ, tiếp tục tập trung bổ sung, bố trí đủ cán bộ, công chức chuyên môn ở cấp xã để tăng cường năng lực quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ người dân ở cơ sở, chuyển mạnh từ trạng thái từ thụ động sang chủ động, từ quản lý sang quản trị và kiến tạo, phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân.

Các địa phương cần chủ động triển khai thực hiện các biện pháp (như tuyển dụng, điều động, luân chuyển hoặc ký hợp đồng lao động) để làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Việc này nhằm bổ sung nhân lực có chuyên môn ở cấp xã (nhất là nhân lực có kinh nghiệm về quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng, tài chính, công nghệ thông tin, quản lý giáo dục, y tế...).

Ban Chỉ đạo của Chính phủ đề nghị tăng cường tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; nghiên cứu chính sách hỗ trợ phù hợp với khả năng ngân sách của địa phương cho cán bộ, công chức phải di chuyển công tác xa đến trung tâm hành chính mới trong những năm đầu.

Rà soát trụ sở, tài sản công và điều kiện làm việc

Về cơ sở vật chất, trụ sở và tài sản công, Ban Chỉ đạo của Chính phủ yêu cầu tiếp tục rà soát, thống kê, sắp xếp, bố trí, xử lý trụ sở, tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; cải tạo, mua sắm tài sản công theo quy định và hướng dẫn của Trung ương, bảo đảm đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị cho cấp xã hoạt động.

Các địa phương cần khắc phục triệt để tình trạng thiếu trang thiết bị, phương tiện làm việc, nhất là điều kiện về đường truyền, tín hiệu kết nối; hoàn thiện hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu số bảo đảm kết nổi thông suốt giữa các cấp chính quyền địa phương.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là thủ tục hành chính nội bộ; tập trung chuyển đổi số, chuẩn hóa quy trình công việc, bảo đảm giải quyết nhanh gọn, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Cũng tại công văn, Ban Chỉ đạo của Chính phủ đề nghị các địa phương tiếp tục đánh giá tính khả thi và khả năng thực hiện pháp luật về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền ở cấp xã để kịp thời điều chỉnh, hướng dẫn theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, ban hành văn bản mới phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và yêu cầu của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Với các nhiệm vụ thuộc cấp huyện trước đây đã được phân định thẩm quyền cho cấp xã, trường hợp có vướng mắc, khó khăn, Ban Chỉ đạo của Chính phủ giao UBND cấp tỉnh chủ động linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành và phân công rõ trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức có liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo thẩm quyền.

Trường hợp vượt thẩm quyền, UBND cấp tỉnh cần có văn bản đề nghị Bộ quản lý ngành, lĩnh vực xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Ban Chỉ đạo của Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo đến hết năm 2025 không còn khó khăn, vướng mắc đối với các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền ở địa phương.