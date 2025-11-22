Cần cơ chế để địa phương chủ động hơn trong bố trí, điều chuyển nhân sự

(VTC News) -

Đề xuất trên được Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình đưa ra tại Diễn đàn xây dựng pháp luật lần thứ nhất do Ủy ban thường vụ Quốc hội tổ chức sáng 22/11.

Ông Phan Thái Bình, đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Ông Phan Thái Bình cho biết, căn cứ quy định pháp luật Trung ương, hướng dẫn của các bộ ngành và thực tiễn địa phương, TP. Đà Nẵng sau sáp nhập đã khẩn trương triển khai và vận hành hiệu quả mô hình chính quyền hai cấp.

Về tổ chức bộ máy, lãnh đạo thành phố cho biết đã kiện toàn 14 sở ngành, thành lập Trung tâm Phục vụ Hành chính công, đồng thời sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập và các hội đoàn thể công chúng.

Ở đơn vị hành chính cấp xã, thành lập 373 cơ quan chuyên môn và 989 đơn vị sự nghiệp. Bộ máy ở tuyến đầu hoạt động ổn định với tổng biên chế và lao động được giao là 53.000 người cùng biên chế công việc làm không chuyên trách và các hợp đồng ở cấp xã.

"Về thực hiện chế độ chính sách trong quá trình tinh giản biên chế, thành phố đã giải quyết chế độ cho 2.968 trường hợp nghỉ theo Nghị định 178 và Nghị định 67; 1.967 trường hợp nghỉ của người hoạt động không chuyên trách theo Nghị định 154 với tổng kinh phí đã chi trả là 2.957 tỷ đồng và đã xử lý dứt điểm trước ngày 1/8", ông Phan Thái Bình nói.

Bên cạnh những kết quả tích cực qua gần 5 tháng thực hiện chính quyền hai cấp, đại biểu Phan Thái Bình cũng nhận định còn nhiều khó khăn vướng mắc, nhất là trong giai đoạn đầu khi triển khai mô hình này.

Cụ thể: áp lực về tinh giản biên chế trong khi nhiệm vụ phân cấp ngày càng nhiều; kinh nghiệm trong triển khai thực hiện không nhiều, đặc biệt đối với cán bộ cấp xã; khối lượng về thủ tục hành chính tăng mạnh và thời gian giảm đáng kể, dẫn đến năng lực vận hành để theo kịp công việc chung còn khó khăn vướng mắc; chồng chéo trong các quy trình báo cáo...

Từ những thực tiễn của địa phương và khó khăn vướng mắc ban đầu, ông Phan Thái Bình kiến nghị tiếp tục rà soát và hoàn thiện hành lang pháp lý, nhất là về mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, trong đó nhấn mạnh hành lang pháp lý về mô hình tổ chức chính quyền địa phương cấp xã.

"Đề nghị Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp có hướng dẫn thống nhất về quy trình, trình tự, thủ tục trong phân cấp, phân quyền, ủy quyền, phân định thẩm quyền, cũng như hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực giữa cấp Trung ương, cấp tỉnh và cấp tỉnh với cấp cơ sở", đại biểu nói.

Đồng thời, phải xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về phân cấp phân quyền, bàn giao những cơ sở dữ liệu chuyên ngành trong phân cấp phân quyền.

Kiến nghị tiếp theo được Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình nhắc đến là cần đặc biệt quan tâm đến đảm bảo về nguồn lực về biên chế, kinh phí, hạ tầng cơ sở và hạ tầng công nghệ thông tin.

"Cho phép các cơ chế để chính quyền địa phương chủ động hơn trong bố trí, điều chuyển công tác nhân sự phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn, từng vướng mắc", ông Phan Thái Bình nhấn mạnh.

Đề cập đến vấn đề tăng cường kiểm soát quyền lực, trách nhiệm giải trình, lãnh đạo TP Đà Nẵng cho rằng cần hoàn thiện cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo kiểm soát được quyền lực nhưng không chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra, giám sát tăng cường hậu kiểm.

Thêm vào đó là công khai kết quả phân cấp phân quyền, tăng cường vai trò giám sát của HĐND, Mặt trận các cấp, đặc biệt là đại biểu HĐND các cấp, vai trò giám sát phản biện của Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội.

Theo ông Phan Thái Bình, cần cắt giảm và đơn giản hóa các chế độ báo cáo và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.

"Thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục rà soát tính khả thi của từng nhiệm vụ được phân cấp phân quyền để chủ động kiến nghị điều chỉnh nếu có bất cập và khó khăn vướng mắc. Đồng thời chủ động bố trí lại đội ngũ cán bộ theo vị trí việc làm và tiếp tục xây dựng các đề án để triển khai thực hiện, đặc biệt là đề án về công tác cán bộ", ông Phan Thái Bình phát biểu.