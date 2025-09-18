Bác tin người xây nhà trên đất người khác là họ hàng của PGĐ Công an Hải Phòng

(VTC News) -

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News ngày 18/9, Đại tá Đỗ Văn Điệp, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng khẳng định bản thân không có mối quan hệ gì với ông Đỗ Văn Hữu - người xây nhà trái phép trên đất của người khác tại phường Thiên Hương, TP Hải Phòng.

Đại tá Điệp nhấn mạnh, thông tin lan truyền trên mạng cho rằng ông và ông Hữu có quan hệ họ hàng là hoàn toàn sai sự thật.

Trước đó, nhiều tài khoản trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin người xây nhà nhầm trên đất người khác là anh em họ của Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Văn Điệp.

Thông tin này nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt quan tâm, bình luận và hàng trăm lượt chia sẻ, gây ảnh hưởng đến uy tín cá nhân ông Điệp.

Thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội Facebook. (Ảnh chụp màn hình)

Ông Đỗ Văn Hữu (ở thôn 7 khu Kiền Bái, phường Thiên Hương, Hải Phòng) là bị đơn trong vụ án tranh chấp về quyền sử dụng đất và yêu cầu buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép vừa được TAND khu vực I - Hải Phòng xét xử.

Theo bản án, tháng 9/2024, gia đình bà Trần Thị Kim Loan (nguyên đơn) mua 2 thửa đất liền kề nhau tại phường Thiên Hương, TP Hải Phòng và đã được cơ quan chức năng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đến tháng 11/2024, bà Loan tá hỏa phát hiện một thửa đất của gia đình bị ông Đỗ Văn Hữu chiếm giữ, thuê thợ xây dựng căn nhà hai tầng kiên cố.

Ngay sau đó, gia đình bà Loan và chính quyền địa phương nhiều lần yêu cầu ông Hữu dừng thi công để trao trả lại mặt bằng nhưng ông Hữu không thực hiện, tiếp tục hoàn thiện công trình.

Quá trình hòa giải, ông Đỗ Văn Hữu thừa nhận “xây nhầm” do bị môi giới chỉ sai vị trí và đưa ra phương án giải quyết bằng cách đề nghị gia đình bà Loan chấp nhận đổi đất hoặc bán lại thửa đất với giá 550 triệu đồng, điều này dẫn tới hai bên chưa thể tìm được tiếng nói chung.

Ngày 11/8/2025, TAND khu vực 1 - Hải Phòng sau khi xem xét, đánh giá hồ sơ vụ án đã tuyên buộc gia đình ông Đỗ Văn Hữu phải di dời tài sản, tháo dỡ công trình nhà hai tầng để trao trả lại mặt bằng thửa đất cho gia đình bà Loan.

Ông Hữu đã kháng cáo bản án sơ thẩm của TAND khu vực 1 - Hải Phòng nên vụ việc đang chờ thủ tục xét xử phúc thẩm.

Gia đình bà Loan yêu cầu bồi thường thiệt hại 162 triệu đồng do đất bị chiếm hữu, xây nhà trái phép gần một năm nay, mức đề nghị bồi thường tăng thêm cho đến khi ông Hữu trao trả lại mặt bằng.

Mới đây, bà Trần Thị Kim Loan cho biết gửi đơn bổ sung yêu cầu bồi thường thiệt hại tổng số tiền hơn 160 triệu đồng do bị chiếm giữ đất trong gần một năm qua.

Bà Loan nhấn mạnh số tiền thiệt hại và đề nghị bồi thường sẽ tăng thêm cho đến khi gia đình ông Hữu bàn giao trả lại quyền sử dụng đất cho gia đình.