Bắc Ninh yêu cầu làm rõ vụ 46 sổ đỏ ‘bốc hơi’ hơn 20 năm ở phường Bồng Lai

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có công văn về việc làm rõ thông tin báo chí phản ánh về việc 46 hộ dân tại khu phố Vũ Dương, phường Bồng Lai (tỉnh Bắc Ninh) phản ánh việc UBND xã Bồng Lai (cũ) làm mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đã được cấp từ năm 2000.

46 hộ dân ở khu phố Vũ Dương, phường Bồng Lai (tỉnh Bắc Ninh) bị mất sổ đỏ hơn 20 năm.

Trong văn bản chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND phường Bồng Lai kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ cấp giấy từ năm 2000; làm rõ quá trình bàn giao, lưu trữ, đối chiếu dữ liệu địa chính; đồng thời báo cáo kết quả về UBND tỉnh thông qua Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh yêu cầu việc xử lý phải công khai, minh bạch và tuyệt đối không để kéo dài gây ảnh hưởng quyền lợi chính đáng của người dân.

Thực hiện chỉ đạo này, UBND phường Bồng Lai đã rà soát lại hồ sơ và ban hành văn bản số 330/CV-UBND. Qua kiểm tra bước đầu, chính quyền phường xác định các cuốn sổ đỏ của 46 hộ dân đã được ký đầy đủ, ghi vào sổ cấp giấy và sổ địa chính nhưng “hiện không còn để bàn giao cho người dân”.

Ông Lê Đức Kỳ, Bí thư Đảng ủy phường Bồng Lai, xác nhận phường đang chỉ đạo xử lý dứt điểm vụ việc 46 hộ dân bị mất sổ đỏ.

"Chúng tôi đang phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn của tỉnh để xác minh nguyên nhân thất lạc, làm rõ trách nhiệm của cá nhân, đơn vị liên quan. Đồng thời có văn bản đề nghị sở Nông nghiệp và môi trường cấp lại sổ đỏ cho người dân", ông Kỳ cho biết.

Nhiều lô đất gặp khó khi muốn sửa chữa, xây mới vì chưa có sổ đỏ.

Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh đã có văn bản hướng dẫn phường Bồng Lai xử lý vụ việc. Sở yêu cầu địa phương rà soát kỹ toàn bộ danh sách các hộ đã được cấp sổ; nếu còn sổ phải trao ngay cho người dân, nếu không còn thì lập thủ tục cấp lại theo đúng quy định pháp luật.

Sở cũng nêu khó khăn trong việc áp dụng quy định bởi pháp luật hiện hành chỉ hướng dẫn thủ tục cấp lại đối với trường hợp người sử dụng đất làm mất sổ sau khi đã nhận, còn việc cơ quan nhà nước để thất lạc sổ trước khi trao cho dân lại chưa có quy định rõ ràng.

Ông Dương Thanh Tùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh cho biết, sở đã giao các phòng chuyên môn kiểm tra dữ liệu địa chính, hồ sơ gốc và đối chiếu sổ sách để xác định chính xác quá trình cấp giấy.

“Phải xác định được trách nhiệm ở khâu nào, ai làm thất lạc, hồ sơ gốc có đầy đủ hay không. Quan điểm của Sở là phải bảo đảm tối đa quyền lợi và không gây phiền hà cho người dân”, ông Tùng nhấn mạnh.

Người dân chia sẻ búc xúc với PV VTC News về việc sổ đỏ bị mất hơn 20 năm.

Trước đó, báo điện tử VTC News đã phản ánh 46 hộ dân ở phố Vũ Dương (phường Bồng Lai, tỉnh Bắc Ninh) đã bị xã Bồng Lai cũ làm mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) được cấp từ năm 2000.

Theo phản ánh của người dân nơi đây, năm 2000, họ hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính và được UBND huyện Quế Võ (cũ) cấp sổ đỏ theo đúng quy định. Toàn bộ hồ sơ đều được cán bộ địa chính xã Bồng Lai, huyện Quế Võ tiếp nhận, ghi sổ và ký nhận.

Tuy nhiên, sau khi hoàn tất thủ tục, 46 cuốn sổ không bao giờ được trao lại cho người dân. Nhiều hộ cho biết tới nay vẫn không được thông báo rõ ràng về lý do chậm trễ, khiến họ gặp khó khăn trong các giao dịch dân sự, không thể vay vốn, chuyển nhượng hay sửa chữa nhà cửa.

Sau khi người dân phản ánh, ngày 22/10/2025, UBND phường ban hành văn bản số 330 thông báo kết quả kiểm tra việc giao- nhận sổ đỏ theo Quyết định 3763 của UBND thị xã Quế Võ (cũ).

Kết luận cho thấy: Sổ đỏ đã được ký và ghi vào sổ địa chính từ năm 2000. Toàn bộ số này bị mất trong quá trình giao, nhận và lưu trữ tại UBND xã Bồng Lai (cũ) nên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũ không còn để trao cho hộ dân.