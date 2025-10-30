Đóng

Hải Phòng: Một lô đất, cấp hai sổ đỏ, 2 gia đình khổ sở suốt 5 năm

(VTC News) -

Một lô đất ở phường Thiên Hương, Hải Phòng được cấp 2 sổ đỏ, khiến 2 chủ đất khổ sở suốt 5 năm.

Minh Khang - Chí Bảo
