Ba Lan tước huân chương đã trao cho ông Zelensky, quan chức Ukraine đáp trả

(VTC News) -

Các quan chức cấp cao của Ukraine ngày 20/6 tuyên bố sẽ trả lại các huân chương do Ba Lan trao tặng sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky bị tước Huân chương Đại bàng Trắng (Order of the White Eagle) - phần thưởng cao quý nhất của Ba Lan - trong một tranh cãi giữa hai đồng minh liên quan đến các vụ thảm sát thời Thế chiến II.

Căng thẳng bùng phát sau khi ông Zelensky trong tháng này quyết định đặt tên một đơn vị quân đội theo Quân đội Nổi dậy Ukraine (UPA) - lực lượng dân tộc chủ nghĩa Ukraine từng tham gia các vụ thảm sát nhằm vào người Ba Lan trong Thế chiến II.

Tổng thống Ukraine Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Hôm 19/6, Tổng thống Ba Lan theo đường lối cánh hữu Karol Nawrocki quyết định tước Huân chương Đại bàng Trắng của ông Zelensky, bất chấp đề nghị từ cả phía Kiev và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk.

Đáp lại, ngày 20/6, trợ lý cấp cao của ông Zelensky là Kyrylo Budanov cùng Đại sứ Ukraine tại Warsaw nối tiếp Ngoại trưởng Andriy Sybiga tuyên bố trả lại các phần thưởng do Ba Lan trao tặng nhằm thể hiện sự đoàn kết với Tổng thống Ukraine.

Ông Budanov cho biết sẽ trả lại Huân chương Công trạng Ba Lan hạng Sĩ quan Vàng.

Đại sứ Ukraine tại Ba Lan Vasyl Bodnar cũng tuyên bố từ bỏ Huân chương Công trạng Ba Lan hạng Hiệp sĩ, gọi quyết định của ông Nawrocki là điều “đặc biệt đau đớn và mang tính cảm xúc”, đồng thời cho rằng đây là “một cử chỉ nhắm tới toàn thể nhân dân Ukraine”.

Ngoại trưởng Andriy Sybiga trước đó cũng thông báo sẽ trả lại phần thưởng ông nhận được từ Ba Lan vào năm 2022 sau quyết định mà ông mô tả là “không có cơ sở, bốc đồng và thiếu tôn trọng”.

Trong khi đó, Nga hoan nghênh quyết định của Ba Lan. Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, tuyên bố: “Tổng thống Ba Lan cuối cùng đã tước Huân chương Đại bàng Trắng khỏi ông Zelensky".

Về phần mình, Thủ tướng Donald Tusk - người đang có nhiều bất đồng với Tổng thống Nawrocki - thừa nhận lựa chọn của ông Zelensky là “một quyết định không phù hợp”, nhưng cho biết nhà lãnh đạo Ukraine đã nói với ông rằng “không hề có ý xúc phạm người Ba Lan”.

Ông Tusk cũng kêu gọi hai nước không đánh mất tinh thần đoàn kết đã được xây dựng kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine và nhấn mạnh rằng “lịch sử không nên phá hỏng tương lai của chúng ta”.

Ba Lan hiện vẫn là một trong những đồng minh quan trọng nhất của Ukraine, tiếp nhận hàng trăm nghìn người tị nạn và đóng vai trò là trung tâm trung chuyển viện trợ phương Tây tới Kiev.