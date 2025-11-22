Ba ‘đòn bẩy vàng’ cho bất động sản cao cấp Việt Nam trong chu kỳ thăng hoa mới

(VTC News) -

Ngày 20/11, Branded Living Summit 2025 - Hội nghị thường niên đầu tiên tại Việt Nam về không gian sống hàng hiệu do Masterise Homes khởi xướng và phối hợp cùng Savills Hotels tổ chức - đã diễn ra tại Khách sạn JW Marriott Hotel & Suites Saigon, TP.HCM.

Quy tụ hơn 250 lãnh đạo cấp cao, 16 đối tác chiến lược toàn cầu đến từ 5 quốc gia và 10 chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực bất động sản, thiết kế, đầu tư và khách sạn hàng đầu, hội nghị mang mang đến những góc nhìn đa chiều, phân tích vĩ mô và những chia sẻ giá trị về chiến lược cũng như các xu hướng nổi bật trên thị trường hiện nay.

Branded Living Summit là diễn đàn quy mô quốc tế hướng tới xây dựng một nền tảng tri thức nơi các nhà lãnh đạo và chuyên gia toàn cầu cùng trao đổi về chuẩn mực sống hàng hiệu và những xu hướng định hình thị trường bất động sản cao cấp. Với vai trò kết nối đa ngành, chuỗi hội nghị này góp phần củng cố vị thế Việt Nam trong nỗ lực bắt nhịp cùng các mô hình phát triển tiên phong trên thế giới.

Diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế bước vào quỹ đạo phục hồi mạnh mẽ, Branded Living Summit 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng của thị trường bất động sản trong nước, khi Việt Nam đang vươn mình trở thành tâm điểm mới của dòng vốn đầu tư và tiêu dùng cao cấp tại khu vực châu Á.

Xu hướng này được thúc đẩy bởi ba đòn bẩy vĩ mô: (1) sự mở rộng nhanh chóng của tầng lớp trung - thượng lưu kéo theo những dịch chuyển mang tính cách mạng về tư duy tiêu dùng; (2) các dự án đầu tư hạ tầng quy mô lớn giúp mở rộng không gian phát triển quốc gia và (3) môi trường pháp lý ngày càng hoàn thiện, củng cố niềm tin đầu tư và động lực tăng trưởng dài hạn.

Từ ba đòn bẩy cốt lõi này, các diễn giả tại sự kiện đã cùng thảo luận và đưa ra những chia sẻ giá trị xoay quanh các chủ đề chính bao gồm:

− Sự thay đổi hành vi của khách hàng trung - thượng lưu: Người mua ngày càng ưu tiên chất lượng sống, sức khỏe, sự riêng tư và tính cá nhân hóa; họ tìm kiếm trải nghiệm toàn diện hơn là tiện ích đơn lẻ.

− Vai trò ngày càng lớn của thương hiệu trong bất động sản: Thương hiệu trở thành “lời cam kết” về chất lượng, vận hành và giá trị bền vững - yếu tố then chốt củng cố niềm tin và quyết định đầu tư dài hạn.

− Định nghĩa mới về chuẩn mực “hàng hiệu” trong bất động sản: Không chỉ nằm ở thiết kế, mà ở bản sắc thương hiệu, trải nghiệm sống, cách dự án được quản lý - vận hành và khả năng duy trì giá trị theo thời gian.

Ông Mauro Gasparotti, Giám đốc Cấp cao Savills Hotels Đông Nam Á, chia sẻ tại phiên thảo luận “Đón đầu phân khúc cao cấp – Xu hướng 2026”.

Chia sẻ tại phiên thảo luận “Đón đầu phân khúc cao cấp – Xu hướng 2026”, ông Mauro Gasparotti, Giám đốc Cấp cao Savills Hotels Đông Nam Á, nhận định thị trường Việt Nam đang bước sang giai đoạn mà người mua không chỉ tìm một ngôi nhà, mà tìm một không gian sống phản ánh phong cách và giá trị cá nhân.

“Khách hàng tại Việt Nam hiện có khả năng nhận diện rõ những sản phẩm đạt chuẩn quốc tế về thiết kế, tính riêng tư, dịch vụ cá nhân hóa, cùng các yếu tố bền vững và wellness. Trong bối cảnh đó, Branded Residences với nhiều lợi thế về chất lượng, thiết kế và tiêu chuẩn dịch vụ trở thành một sản phẩm ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm. Điều này đồng thời cũng mở ra cơ hội lớn cho các nhà phát triển Việt Nam trong việc nâng tầm dự án và thu hút người mua quốc tế”, ông Mauro nhận định.

Bà Thi Anh Đào - Giám đốc Khối Marketing, Masterise Group - chia sẻ tại sự kiện.

Tại phiên thảo luận trọng điểm “Chiến lược bất động sản trong kỷ nguyên trải nghiệm: Giải mã chân dung khách hàng trung lưu & thượng lưu tại Việt Nam 2026”, bà Thi Anh Đào - Giám đốc Khối Marketing, Masterise Group mang đến những phân tích sâu sắc về sự chuyển dịch của tầng lớp trung - thượng lưu và cách thương hiệu tiên phong chuyển mình từ “bán sản phẩm” sang “kiến tạo hệ sinh thái trải nghiệm toàn diện”.

“Tầng lớp trung – thượng lưu tại Việt Nam đang dịch chuyển mạnh từ tư duy ‘sở hữu một ngôi nhà’ sang mong muốn ‘kiến tạo phong cách sống’. Chính sự thay đổi này thúc đẩy Masterise Homes chuyển từ tư duy người tiên phong phát triển sản phẩm theo phân khúc khách hàng sang xây dựng một hệ sinh thái trải nghiệm toàn diện.

Các không gian sống mang thương hiệu Masterise Homes được thiết kế để phục vụ nhiều thế hệ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của mỗi giai đoạn cuộc đời, dựa trên ba trụ cột tạo giá trị của Masterise Homes: Trải nghiệm gắn kết sâu sắc – Trải nghiệm chất sống tinh hoa – Trải nghiệm dấu ấn vị thế của từng cá nhân tạo nên không gian sống của Branded Living”, bà cho biết.

Ông Anthony Moulton - Nhà sáng lập Brand & Co - chia sẻ về giá trị chiến lược của thương hiệu trong bất động sản.

Hội nghị tiếp nối với ba phiên thảo luận chuyên sâu về “Kiến tạo Niềm tin: Giá trị Chiến lược của Thương hiệu trong Bất động sản”, “Sự tăng trưởng của nền kinh tế phong cách sống thúc đẩy nâng tầm chuẩn mực sống” và “Định nghĩa chuẩn mực hàng hiệu trong bất động sản: Từ bản sắc thiết kế đến trải nghiệm sống”.

Các phiên thảo luận cho thấy Việt Nam đang dần chuyển dịch từ thị trường ưu tiên “tiện ích” sang thị trường ưu tiên “chất lượng sống”. Điều này cũng tương đồng với sự phát triển của Singapore, Bangkok và Dubai trong giai đoạn mở rộng phân khúc cao cấp.

Khép lại hội nghị là phiên đối thoại chuyên đề “Từ chuẩn sống mới đến cơ hội đầu tư bền vững - Tầm nhìn của Masterise Homes tại Việt Nam”, ông Lê Quốc Hưng - Phó Tổng Giám đốc Phát triển Kinh doanh, Masterise Group đã thảo luận cùng các chuyên gia và khẳng định doanh nghiệp luôn chú trọng vun đắp nên những không gian sống chuẩn mực quốc tế, cam kết mang lại trải nghiệm sống và đầu tư xứng tầm cho cư dân và khách hàng.

“Với Masterise Homes, Branded Living không phải là một xu hướng nhất thời, mà là chiến lược phát triển bền vững dựa trên chất lượng, niềm tin và giá trị đầu tư dài hạn. Chúng tôi kiến tạo những hệ sinh thái sống nơi từng chi tiết đều được chọn lọc cẩn trọng, nuôi dưỡng sự gắn kết của gia đình, tôn vinh phong cách của mỗi cá nhân và lưu giữ giá trị cho nhiều thế hệ.

Tầm nhìn này sẽ tiếp tục định hình cách Masterise Homes phát triển dự án trong tương lai - không ngừng nâng chuẩn sống và mở ra những cơ hội đầu tư bền vững cho khách hàng và đối tác tại Việt Nam”, ông Hưng khẳng định.

Ông Lê Quốc Hưng - Phó Tổng Giám đốc Phát triển Kinh doanh, Masterise Group - trao đổi tại sự kiện.