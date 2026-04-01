Apple: 50 năm dẫn dắt công nghệ bằng những cú 'khai tử' táo bạo

50 năm qua, Apple không chỉ định hình lại máy tính cá nhân mà còn tạo ra những cuộc cách mạng cho điện thoại thông minh, máy tính bảng và thiết bị đeo.

Những thao tác như "chụm ngón tay để phóng to" hay trải nghiệm mượt mà trên App Store đã trở thành tiêu chuẩn chung của nhân loại.

Tuy nhiên, sức ảnh hưởng của Apple còn đến từ một triết lý gây tranh luận: Sẵn sàng loại bỏ những công nghệ đang phổ biến để nhường chỗ cho tương lai.

Dù ban đầu thường gặp phải sự phản kháng, nhưng thời gian đã chứng minh Apple thường dự báo đúng hướng đi của dòng chảy công nghệ.

Steve Jobs trên sân khấu giới thiệu iPod và iPhone - khoảnh khắc lịch sử cho thấy cách Apple từng bước định hình lại thiết bị di động và trải nghiệm nghe nhìn. (Nguồn: Getty Images)

Cuộc chia tay ổ đĩa mềm (1998)

Năm 1998, iMac G3 ra đời đánh dấu sự trở lại của Steve Jobs và một tư duy hoàn toàn mới. Apple dũng cảm loại bỏ ổ đĩa mềm 3,5 inch - vật dụng bất ly thân của người dùng máy tính thời bấy giờ - để tập trung hoàn toàn vào cổng USB và kết nối Internet.

Dù tốc độ mạng khi đó còn chậm, sự gọn nhẹ của ổ flash (USB) và sau này là lưu trữ đám mây đã nhanh chóng biến đĩa mềm thành đồ cổ. Thực tế này chứng minh Apple không sai, họ chỉ đi trước thời đại một bước.

"Kẻ hủy diệt" máy nghe nhạc (2007)

iPod từng là "con gà đẻ trứng vàng" chiếm 40% doanh thu của Apple. Thế nhưng, năm 2007, chính Apple đã tự "đào thải" sản phẩm của mình bằng cách ra mắt iPhone.

Với thông điệp "bạn không cần iPod nếu đã có iPhone trong túi", Apple khai tử dần các dòng iPod Nano, Shuffle và cuối cùng là iPod Touch vào năm 2022. Đây là minh chứng cho việc Apple sẵn sàng hy sinh một sản phẩm thành công để thúc đẩy một thiết bị đa năng và đột phá hơn.

Kỷ nguyên màn hình cảm ứng (2007)

Sự xuất hiện của iPhone cũng đánh dấu dấu chấm hết cho bàn phím vật lý trên điện thoại. Việc chuyển từ phím bấm QWERTY của BlackBerry sang màn hình cảm ứng 3,5 inch ban đầu khiến nhiều người lúng túng.

Tuy nhiên, bàn phím ảo linh hoạt hơn nhiều với khả năng hỗ trợ đa ngôn ngữ, tự động sửa lỗi, tiên đoán văn bản và đặc biệt là mở ra không gian hiển thị rộng lớn cho các ứng dụng và biểu tượng cảm xúc (emoji).

"Khai tử" ổ đĩa quang (2008)

Hình ảnh chiếc MacBook Air siêu mỏng được rút ra khỏi phong bì - khoảnh khắc quảng cáo kinh điển năm 2008, minh chứng cho cách Apple định nghĩa lại sự di động của laptop. (Nguồn: Youtube/Cyclops23666)

Khi Steve Jobs rút chiếc MacBook Air đầu tiên ra khỏi một chiếc phong bì giấy vào năm 2008, thế giới đã ngỡ ngàng. Để đạt được độ mỏng kinh ngạc đó, Apple đã loại bỏ ổ đĩa quang.

Động thái này thúc đẩy xu hướng cài đặt phần mềm qua App Store và xem phim trực tuyến (streaming), khiến các định dạng đĩa vật lý dần lùi vào dĩ vãng trên các dòng máy tính xách tay.

Cuộc chiến với Adobe Flash (2010)

Apple đã tạo ra làn sóng phẫn nộ khi từ chối hỗ trợ Flash trên iPhone và iPad. Trong bức thư ngỏ nổi tiếng "Suy nghĩ về Flash", Steve Jobs đã chỉ trích công nghệ này là bảo mật kém và không thân thiện với màn hình cảm ứng.

Bằng cách kiên quyết đoạn tuyệt với Flash, Apple đã buộc các nhà phát triển phải chuyển sang tiêu chuẩn web mở HTML5 hiện đại, an toàn và tiết kiệm năng lượng hơn. Đến năm 2020, Adobe cũng chính thức ngừng hỗ trợ Flash.

Sự "can đảm" loại bỏ giắc cắm tai nghe (2016)

Hai mẫu iPhone đặt cạnh nhau, trong đó phiên bản mới đã loại bỏ jack tai nghe 3.5 mm. (Nguồn: Apple)

Việc loại bỏ giắc cắm tai nghe 3,5mm trên iPhone 7 là một trong những quyết định gây tranh cãi nhất lịch sử hãng. Apple gọi đó là sự "can đảm" để thúc đẩy thế giới tiến tới tương lai không dây.

Sự biến mất của cổng cắm này đi kèm với sự ra đời của AirPods, biến tai nghe không dây từ một phụ kiện xa lạ thành một thiết bị thiết yếu toàn cầu. Dù ban đầu bị các đối thủ chế nhạo, nhưng hiện nay, hầu hết các flagship Android cũng đã học tập bước đi này.

Cuộc đại tu cổng kết nối (2016 - 2021)

MacBook Pro năm 2016 với các cổng kết nối tối giản, buộc người dùng phải sử dụng nhiều dongle - minh họa rõ nét cho triết lý “bespoke ports” của Apple. (Nguồn: Engadget)

Năm 2016, MacBook Pro loại bỏ mọi cổng kết nối truyền thống (USB-A, HDMI, khe thẻ SD) để thay bằng duy nhất cổng USB-C. Điều này tạo ra một "kỷ nguyên của bộ chuyển đổi" (dongle), gây không ít phiền toái cho người dùng chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, đến năm 2021, Apple đã biết lắng nghe người dùng hơn khi mang MagSafe, HDMI và khe thẻ SD quay trở lại trên dòng MacBook Pro mới, tạo ra sự cân bằng giữa thiết kế hiện đại và tính tiện dụng thực tế.

Nhìn lại hành trình 50 năm, có thể thấy Apple không chỉ bán sản phẩm, họ bán một tầm nhìn về tương lai. Những quyết định loại bỏ công nghệ cũ dù đôi khi gây đau đớn ngắn hạn, nhưng đều góp phần làm cho công nghệ trở nên tinh gọn, mạnh mẽ và kết nối hơn.