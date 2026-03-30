Công nghệ 30/3: Apple biến Siri thành trung tâm AI đa năng

Apple biến Siri thành trung tâm AI đa năng

Apple đang lên kế hoạch tạo ra một hệ sinh thái AI hoàn toàn mới cho Siri. Theo báo cáo, iOS 27 sẽ có tính năng mở rộng cho phép các trợ lý AI bên thứ ba như Google Gemini hay Claude tích hợp trực tiếp vào Siri.

Điều này mở ra khả năng người dùng chọn AI phù hợp cho từng nhu cầu, thay vì chỉ phụ thuộc vào một mô hình duy nhất.

Siri có thể trở thành “cửa ngõ” cho nhiều trợ lý AI khác nhau. (Nguồn: Apple)

Không dừng lại ở đó, Apple dự kiến sẽ xây dựng một khu vực riêng trong App Store dành cho các công cụ AI. Đây sẽ là nơi người dùng tải về và cài đặt các trợ lý thông minh, tương tự như cách họ cài ứng dụng hiện nay. Siri vì thế không chỉ là một trợ lý, mà còn trở thành nền tảng kết nối nhiều AI khác nhau.

Chiến lược này giúp Apple vừa phát triển AI nội bộ (Apple Intelligence), vừa mở cửa cho dịch vụ bên ngoài. Đồng thời, hãng có thể hưởng lợi từ doanh thu đăng ký thông qua App Store.

Nếu thành công, Siri sẽ chuyển mình từ một trợ lý đơn lẻ thành trung tâm AI đa năng, thay đổi cách người dùng tương tác với điện thoại.

Pin natri-ion sạc đầy chỉ trong 11 phút

Ngành xe điện vừa chứng kiến bước tiến quan trọng khi Tập đoàn BAIC của Trung Quốc công bố nguyên mẫu pin natri-ion có khả năng sạc đầy chỉ trong 11 phút.

Công nghệ sử dụng chuẩn sạc 4C, nhanh hơn cả nhiều loại điện thoại hiện nay, hứa hẹn giải quyết nỗi lo về tốc độ sạc của người dùng xe điện.

Minh họa xe điện đạt trạng thái sạc đầy 100%. (Nguồn: Shutterstock)

Điểm nổi bật khác là khả năng hoạt động trong dải nhiệt độ rộng từ -40°C đến 60°C, vẫn giữ được 92% dung lượng ngay cả ở mức -20°C.

Đây là lợi thế lớn so với pin lithium-ion vốn thường suy giảm mạnh trong điều kiện lạnh, giúp xe điện vận hành ổn định hơn ở vùng khí hậu khắc nghiệt.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất vẫn là mật độ năng lượng thấp hơn so với pin lithium, hiện đạt khoảng 170 Wh/kg. BAIC đang nghiên cứu cải thiện vấn đề này và đã nộp hơn 20 bằng sáng chế liên quan.

Nếu thành công, pin natri-ion có thể mở ra kỷ nguyên mới cho xe điện giá rẻ, phù hợp với nhiều điều kiện thời tiết.

Cáp HDMI sợi quang giải quyết thách thức khoảng cách

Một bài đăng trên mạng xã hội đã gây chú ý khi giới thiệu loại cáp HDMI 2.1 sử dụng sợi quang bên trong.

Đây là cáp quang chủ động (AOC), chuyển đổi tín hiệu điện thành quang để truyền đi, sau đó chuyển lại thành điện ở đầu nhận. Nhờ vậy, cáp có thể duy trì băng thông cao trên khoảng cách lên tới 300 m, điều mà cáp đồng truyền thống khó đạt được.

Cáp HDMI sợi quang hỗ trợ truyền tải tín hiệu 8K ổn định trên khoảng cách hàng trăm mét. (Nguồn: Ben Geskin)

Sản phẩm của Ruipro hỗ trợ đầy đủ chuẩn HDMI 2.1: xuất hình 8K ở 60Hz hoặc 4K ở 120Hz, HDR 10-bit và băng thông 48Gbps.

Điểm khác biệt nằm ở độ tin cậy khi truyền tín hiệu xa, giúp người dùng yên tâm hơn trong các hệ thống rạp chiếu phim tại gia hoặc phòng game cao cấp.

Giá thành của loại cáp này khá cao, khoảng 150 USD cho bản dài 30 m, tăng lên hơn 500 USD cho bản dài 300 mét.

Tuy nhiên, ngoài hiệu năng, cáp còn có ưu điểm về độ bền, chống nhiễu điện từ và thiết kế đầu nối tháo rời, thuận tiện cho việc lắp đặt trong tường hoặc không gian hẹp.