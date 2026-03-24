Công nghệ 24/3: Apple công bố kế hoạch WWDC 2026, tập trung vào iOS 27 và AI

(VTC News) -

Apple công bố WWDC 2026

Apple xác nhận sự kiện thường niên WWDC 2026 sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 12/6. Như thường lệ, CEO Tim Cook sẽ mở màn bằng bài phát biểu chính vào ngày 8/ 6 tại Apple Park, Cupertino, Mỹ. Phần lớn chương trình sẽ tổ chức trực tuyến và miễn phí, song vẫn có một số hoạt động trực tiếp dành cho nhà phát triển, sinh viên và giới truyền thông.

Giao diện IOS trên iPhone của Apple. (Nguồn: Apple)

WWDC năm nay tập trung vào phần mềm, với loạt hệ điều hành mới như iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 và visionOS 27. Theo Bloomberg, sự kiện có thể khá “trầm lắng”, nhưng vẫn hứa hẹn mang đến cải tiến cho Apple Intelligence, bản nâng cấp Siri, chế độ đa nhiệm chia màn hình và ứng dụng Sức khỏe được thiết kế lại.

Ngoài ra, người dùng còn kỳ vọng vào hệ thống quản lý pin mới trên iPhone. Dù chưa rõ chi tiết, WWDC luôn là dịp để Apple định hình tương lai hệ sinh thái của mình.

Apple Maps chuẩn bị có quảng cáo?

Apple đang lên kế hoạch tích hợp quảng cáo vào ứng dụng Apple Maps, theo Bloomberg. Dự kiến, tính năng này sẽ được công bố chính thức trong năm nay và có thể xuất hiện ngay mùa hè. Các doanh nghiệp sẽ đấu giá để quảng bá dịch vụ của mình, xuất hiện như kết quả ưu tiên khi người dùng tìm kiếm nhà hàng, quán bar hoặc cửa hàng.

Giao diện Apple Maps với quảng cáo hiển thị kết quả tìm kiếm. (Nguồn: Apple)

Động thái này được xem là bước đi nhằm tăng doanh thu cho Apple, khi Google Maps và Bing Maps đã áp dụng quảng cáo từ lâu. Tuy nhiên, việc đưa quảng cáo vào một ứng dụng vốn gắn liền với trải nghiệm điều hướng có thể gây ra nhiều tranh cãi, đặc biệt liên quan đến quyền riêng tư và sự tiện lợi của người dùng.

Trong những năm gần đây, Apple Maps đã cải thiện đáng kể với nhiều tính năng mới như tích hợp MICHELIN Guide hay dữ liệu giao thông chi tiết. Người dùng kỳ vọng Apple sẽ cân bằng giữa lợi ích kinh doanh và trải nghiệm mượt mà, đồng thời duy trì các chuẩn mực bảo mật vốn là thế mạnh của hãng.

EU muốn siết Big Tech trên Smart TV

Các đài truyền hình châu Âu vừa kêu gọi Ủy ban châu Âu áp dụng Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA) đối với hệ điều hành smart TV của các tập đoàn công nghệ lớn như Google, Amazon, Apple và Samsung. Họ cho rằng các nền tảng này đang trở thành cổng kiểm soát nội dung, ảnh hưởng trực tiếp đến khán giả.

Giao diện Smart TV với nhiều ứng dụng giải trí. (Nguồn: Xiaomiui)

Hiệp hội Truyền hình Thương mại và Dịch vụ Video theo yêu cầu châu Âu (ACT) cảnh báo rằng Android TV, Fire OS hay Tizen OS đang chiếm thị phần lớn và có khả năng định hình trải nghiệm người xem. Điều này đặt ra vấn đề về tính cạnh tranh và sự công bằng trong việc phân phối nội dung.

Ngoài ra, các trợ lý ảo như Alexa và Siri cũng được nhắc đến như những công cụ có thể mở rộng ảnh hưởng của Big Tech. Việc chưa gắn nhãn "gatekeeper" cho các trợ lý này tạo ra khoảng trống pháp lý, khiến các tập đoàn công nghệ có thể tiếp tục mở rộng quyền lực mà không chịu sự giám sát chặt chẽ.