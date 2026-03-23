Chênh nhau 2 triệu đồng, chọn iPhone 17e hay iPhone 16e?

(VTC News) -

iPhone 17e hầu như không có sự thay đổi nào về thiết kế so với iPhone 16e, ngoại trừ việc bổ sung tùy chọn màu hồng phai bên cạnh hai màu đen và trắng. Tuy nhiên, những nâng cấp bên trong của iPhone 17e lại khiến sản phẩm này trở thành lựa chọn hấp dẫn, dù giá bán cao hơn 2 triệu đồng.

Về kích thước, iPhone 17e và iPhone 16e gần như giống hệt nhau. Cả hai đều có kích thước 5,78 x 2,82 x 0,31 inch và sử dụng màn hình OLED Super Retina XDR 6,1 inch.

iPhone 17e (phải) không có sự thay đổi nào trong thiết kế so với iPhone 16e (trái), ngoại trừ thêm tùy chọn màu hồng. (Ảnh: 36kr)

Độ phân giải đạt 2.532 x 1.170 pixel, độ sáng tối đa cho nội dung HDR là 1.200 nit và độ sáng thông thường khoảng 800 nit - nhìn chung, màn hình của hai máy cho chất lượng hiển thị gần như tương đương, với thiết kế “tai thỏ”.

Điểm nổi bật nhất của iPhone 17e là chip xử lý A19 thế hệ mới, mang lại hiệu suất tổng thể nhanh hơn từ 10 đến 20% và khả năng xử lý đồ họa nhanh hơn từ 20 đến 33% so với chip A18 trên iPhone 16e.

Chip A19 cũng được tối ưu hóa để tiết kiệm năng lượng, giúp thời lượng pin của iPhone 17e kéo dài hơn, mặc dù cả hai sản phẩm đều sử dụng viên pin có dung lượng tương đương.

Bên cạnh đó, iPhone 17e được trang bị modem Apple C1X thế hệ mới, cho tốc độ kết nối mạng di động nhanh gấp đôi và tiết kiệm năng lượng hơn 30% so với modem C1 trên iPhone 16e.

Một nâng cấp đáng chú ý khác là bộ nhớ lưu trữ khởi điểm của iPhone 17e đã tăng lên 256GB, gấp đôi so với 128GB trên iPhone 16e, đáp ứng nhu cầu lưu trữ của người dùng, đặc biệt là những ai thường xuyên quay video và chụp ảnh.

Chip A19 là điểm nâng cấp ấn tượng nhất trên iPhone 17e. (Ảnh: Getty)

Về tính năng sạc, iPhone 16e hỗ trợ sạc không dây nhưng không có hệ thống nam châm MagSafe, trong khi iPhone 17e đã khắc phục nhược điểm này với công nghệ sạc không dây MagSafe và công suất sạc không dây nâng cấp lên 15W. Điều này cho phép người dùng sử dụng các phụ kiện hít vào mặt lưng của iPhone 17e, như ví đựng thẻ.

Màn hình của iPhone 17e cũng được nâng cấp với Ceramic Shield thế hệ thứ 2, giúp tăng khả năng chống trầy xước và chống rơi vỡ gấp ba lần so với màn hình Ceramic Shield thế hệ đầu tiên trên iPhone 16e. Thêm vào đó, các sản phẩm mới của Apple thường nhận được hỗ trợ nâng cấp hệ điều hành và bản vá lỗi lâu hơn, là một lợi thế cho iPhone 17e.

Cả iPhone 17e và iPhone 16e đều sử dụng camera chính 48 MP với cảm biến Fusion ở mặt sau. Điều này không quá bất ngờ, bởi Apple thường chỉ trang bị hệ thống nhiều cảm biến cho các dòng máy cao cấp hơn như iPhone 17 hay iPhone 16.

Dù vậy, iPhone 17e và iPhone 16e đều hỗ trợ chống rung quang học (OIS) cho mức zoom quang 1x và 2x, cùng các công nghệ quen thuộc như đèn flash True Tone, Photonic Engine, Deep Fusion, Smart HDR 5, chế độ ban đêm và chế độ chân dung.

Một điểm khác biệt nhỏ là chế độ chân dung trên iPhone 17e có thêm tùy chỉnh lấy nét bên cạnh điều chỉnh độ sâu, trong khi iPhone 16e chỉ có tùy chỉnh độ sâu.

iPhone 17e hỗ trợ MagSafe, tính năng mà iPhone 16e không có. (Ảnh: Apple)

Về phần mềm, trải nghiệm trên hai máy gần như giống nhau. Cả iPhone 17e và iPhone 16e đều hỗ trợ Apple Intelligence và Siri, đồng thời sẽ nhận được các bản cập nhật iOS mới nhất. iPhone 17e được cài sẵn iOS 26, trong khi iPhone 16e xuất xưởng với iOS 18.3 nhưng cũng có thể nâng cấp.

Nếu bạn đang phân vân giữa iPhone 17e và iPhone 16e, những phân tích trên có thể giúp bạn quyết định xem có nên chi thêm khoảng 2 triệu đồng để sở hữu iPhone 17e hay không.