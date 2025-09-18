Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão số 8 Mitag, miền Bắc sắp đón mưa lớn diện rộng

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, trưa hôm nay 18/9, áp thấp nhiệt đới sau khi đi vào Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 8, tên quốc tế là Mitag.

Lúc 13h, vị trí tâm bão số 8 Mitag trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 8 Mitag trên vùng ven biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, còn tiếp tục mạnh thêm.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão số 8 Mitag. (Nguồn: NCHMF)

Khoảng 13h ngày 20/9, bão số 8 Mitag trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10km/h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 13h ngày 21/9, áp thấp nhiệt đới trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10km/h và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Trên đất liền nước ta, ngày và đêm 18/9, Thanh Hóa đến Quảng Trị mưa rào và rải rác dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ mưa to trên 70mm.

TP Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, lượng mưa dao động 20-40mm, có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Nguy cơ xảy ra mưa lớn ở một số điểm, lượng mưa có thể vượt 80mm chỉ trong 3 giờ.

Từ 24-25/9, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ nguy cơ xảy ra mưa lớn diện rộng.

Dự báo thời tiết trong 3 tháng cuối năm 2025, cơ quan khí tượng cho biết, hiện tượng ENSO tiếp tục trong điều kiện trung tính. Từ tháng 10-12/2025, ENSO khả năng duy trì trạng thái trung tính và nghiêng về pha lạnh, nhưng chưa đạt trạng thái La Nina.

Từ tháng 10-12/2025, bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông, ảnh hưởng đến nước ta có thể ở mức cao hơn trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 4,5 cơn, đổ bộ vào đất liền 1,9 cơn.

Từ khoảng tháng 10/2025, không khí lạnh xu hướng gia tăng cường độ và tần suất, khả năng hoạt động mạnh trong tháng 11-12/2025. Hiện tượng rét đậm ở Bắc Bộ có thể xuất hiện từ nửa cuối tháng 12, tương đương trung bình nhiều năm.

Ngoài ra, từ tháng 10-11/2025, các đợt mưa vừa, mưa to khả năng xuất hiện ở Trung Bộ. Trong thời kỳ này, cao điểm mùa bão và mưa lớn tập trung tại khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế và khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa.