(VTC News) -

Theo các chuyên gia, thêm một quả chuối vào bữa sáng mỗi ngày là cách đơn giản nhưng hiệu quả để cải thiện sức khỏe tổng thể. Loại quả này không chỉ cung cấp nguồn năng lượng bền bỉ mà còn mang đến nhiều lợi ích đáng giá khác cho cơ thể.

Năng lượng bền bỉ, không lo "tụt dốc"

Báo Pháp luật TP.HCM dẫn nguồn trang The Times of India cho biết, chuối là nguồn cung cấp carbohydrate tự nhiên và vitamin B dồi dào, giúp duy trì năng lượng ổn định suốt buổi sáng. Khác với đồ ngọt hay cà phê gây cảm giác 'tăng rồi tụt', chất xơ trong chuối làm chậm quá trình hấp thu đường, giữ cho mức năng lượng của bạn luôn ở trạng thái cân bằng.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Mỗi quả chuối cung cấp khoảng 3-5g chất xơ, giúp thúc đẩy nhu động ruột hoạt động trơn tru. Chuối xanh chứa tinh bột kháng, một loại prebiotic nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, trong khi chuối chín lại dịu nhẹ, rất tốt cho những người có dạ dày nhạy cảm.

Ăn chuối vào buổi sáng rất tốt cho sức khoẻ.

Điều hòa huyết áp và đường huyết

Chuối rất giàu kali (khoảng 380–420mg mỗi quả), giúp loại bỏ natri dư thừa, thư giãn mạch máu và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Hàm lượng chất xơ cao cũng đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định đường huyết, đặc biệt khi ăn kèm với protein hoặc chất béo lành mạnh.

Tăng cường hệ thống miễn dịch

Theo Health Site, chuối không chỉ có tác dụng chống oxy hóa, vitamin C còn giúp tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch. Loại vitamin này hỗ trợ quá trình sản xuất các tế bào bạch cầu có tác dụng chống nhiễm trùng trong cơ thể. Ngoài ra, tác dụng chống oxy hóa của vitamin C còn giúp giảm các gốc tự do gây hại tế bào.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Ngoài kali, chuối còn chứa nhiều vitamin C, magiê và chất xơ. Các chất này cũng có lợi đối với tim mạch. Đặc biệt, vitamin C đóng vai trò như một chất chống oxy hóa, ngăn ngừa tổn thương tại tim.

Cải thiện tâm trạng và giảm căng thẳng

Chuối chứa tryptophan và vitamin B6, những tiền chất cần thiết để sản xuất serotonin và dopamine, hai hormone 'hạnh phúc'. Việc bổ sung chuối vào chế độ ăn có thể giúp nâng cao tâm trạng và giảm bớt cảm giác căng thẳng.

Trên đây là những lợi ích của việc bổ sung chuối vào thực đơn buổi sáng. Đừng bỏ qua loại quả giàu dinh dưỡng này nhé.