Trong một thế giới ngày càng số hóa, nơi con người thường bị cuốn vào màn hình điện thoại và mạng xã hội, một làn sóng công nghệ mới đang âm thầm giúp chúng ta quay trở lại với thiên nhiên - không phải bằng cách rời xa công nghệ, mà bằng cách sử dụng chính nó để hiểu rõ hơn về thế giới tự nhiên quanh ta.

Một con chim Nhại được chụp vào ngày 28/4 tại Houston, Mỹ. (Nguồn: AP)

Một trong những ví dụ điển hình là ứng dụng Merlin Bird ID, một sản phẩm của Phòng thí nghiệm Điểu học Cornell, sử dụng trí tuệ nhân tạo để nhận diện tiếng hót của các loài chim.

Trong một chuyến đi bộ ngắm chim, một người dùng đã được ứng dụng thông báo rằng có một loài chim sẻ đỏ đang ở gần. Nhờ AI phân tích âm thanh trực tiếp, người này đã phát hiện ra một sinh vật rực rỡ mà trước đây có thể đã bị bỏ qua giữa tán cây rậm rạp.

Một con chim Sẻ đỏ được chụp tại Mỹ. (Nguồn Animalia-life)

Ứng dụng này không chỉ là công cụ hỗ trợ nhận diện, mà còn tạo ra một trải nghiệm tương tác giống như trò chơi Pokémon Go ngoài đời thực. Người dùng có thể “săn” các loài chim để thêm vào danh sách cá nhân, biến mỗi chuyến đi bộ thành một hành trình khám phá đầy hứng khởi.

Theo ông Drew Weber, quản lý ứng dụng Merlin, đối tượng người dùng đã thay đổi đáng kể trong vài năm qua. “Năm năm trước, chủ yếu là người nghỉ hưu và những người yêu chim. Giờ đây, chúng tôi thấy rất nhiều người trẻ tuổi chia sẻ trải nghiệm của họ lên TikTok và Instagram,” ông nói.

Giao diện ứng dụng Merlin Bird ID. (Nguồn: Merlin AI)

Không chỉ dừng lại ở chim chóc, công nghệ AI còn mở rộng sang các lĩnh vực khác của tự nhiên. Ứng dụng iNaturalist và phiên bản thân thiện với trẻ em Seek cho phép người dùng nhận diện thực vật, côn trùng và các sinh vật khác thông qua hình ảnh. Mỗi quan sát được gửi lên đều có thể đóng góp vào nghiên cứu bảo tồn, trong bối cảnh đa dạng sinh học toàn cầu đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Ông Scott Loarie, Giám đốc điều hành của iNaturalist, nhấn mạnh: “Chúng tôi không chỉ muốn người dùng nhận diện một loài cây trong sân sau, mà còn xây dựng cộng đồng những người đam mê thiên nhiên, đóng góp dữ liệu và hành động vì bảo tồn.”

Ứng dụng iNaturalist tự động đưa ra gợi ý về loài cây bạn đã chụp ảnh. (Nguồn: Drew Monkman)

Tuy nhiên, AI không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Những loài chim như chim nhại, vốn có khả năng bắt chước tiếng kêu của các loài khác, đôi khi khiến hệ thống nhận diện bị nhầm lẫn. Và trong khi AI có thể gợi ý tên loài cây hay quả mọng, các chuyên gia cảnh báo không nên dựa hoàn toàn vào công nghệ để xác định thực phẩm hoang dã.

“Bạn không bao giờ nên tin tưởng hoàn toàn vào ID tự động cho những thứ quan trọng như cây ăn được,” ông Loarie cảnh báo. “Nhưng tôi hoàn toàn ủng hộ việc học hỏi và khám phá thiên nhiên.”

Từ việc phát hiện chim quý hiếm đến nhận diện cây độc hay sinh vật xâm hại, công nghệ AI đang mở ra một kỷ nguyên mới trong việc tương tác với thiên nhiên. Điều quan trọng không phải là từ bỏ công nghệ, mà là sử dụng nó một cách thông minh để kết nối lại với thế giới tự nhiên — một thế giới vẫn luôn hiện hữu, chỉ chờ chúng ta chú ý và khám phá.