AEON - Nhà bán lẻ đầu tiên vào Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam

(VTC News) -

Đồng thời, AEON Việt Nam cũng là nhà bán lẻ đầu tiên giữ vững vị trí Top 1 ngành bán lẻ/bán sỉ/thương mại trong 3 năm liên tiếp. Kết quả này được ghi nhận từ kết quả khảo sát của 73.000+ người đi làm và hơn 650 doanh nghiệp, khẳng định uy tín và sức hút ngày càng tăng của AEON Việt Nam trên thị trường lao động.

AEON Việt Nam trở thành doanh nghiệp bán lẻ đầu tiên lọt vào Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam.

Liên tiếp được vinh danh nhờ chiến lược đặt con người làm trọng tâm

Ngoài hai giải thưởng trên, AEON Việt Nam tiếp tục có mặt trong danh sách Doanh nghiệp tiêu biểu có Nguồn Nhân lực Hạnh phúc 2025 ở năm thứ 3 liên tiếp dựa trên khảo sát đánh giá chỉ số hạnh phúc của 1.200 nhân sự nội tại của doanh nghiệp. Không chỉ với người đi làm có kinh nghiệm, đối với thế hệ lao động trẻ, AEON Việt Nam được bình chọn là một trong Top 50 Thương hiệu Nhà Tuyển dụng hấp dẫn với sinh viên Việt Nam 2025.

Bà Trần Thị Tuyết Trinh – Trưởng phòng Nhân sự AEON Việt Nam - chia sẻ: “Việc được ghi nhận trong Top 10 Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam và tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu Ngành Bán Lẻ không phải là đích đến, mà là các cột mốc tích lũy trên hành trình AEON Việt Nam kiên định xây dựng một môi trường làm việc bền vững, và hạnh phúc, trong hành trình mang lại giá trị tích cực cho con người và xã hội”.

Kiến tạo môi trường làm việc bền vững, đánh dấu lần đầu tiên ngành Bán lẻ vào Top 10 toàn thị trường

Ngành bán lẻ đang tăng trưởng mạnh, kéo theo nhu cầu lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao. Theo Bộ Công thương, tốc độ tăng trưởng toàn ngành giai đoạn 2024–2025 đạt 9–10% mỗi năm. Với đặc thù quy mô nhân sự lớn và là lực lượng tiếp xúc trực tiếp với khách hàng mỗi ngày, ngành bán lẻ đòi hỏi đội ngũ nhân viên không chỉ vững chuyên môn mà còn phải linh hoạt, nhanh nhạy và kiên trì.

Đây cũng là một ngành “chiến” – không theo nghĩa tiêu cực, mà bởi hành vi khách hàng thay đổi liên tục, nhu cầu thị trường chuyển động từng ngày, buộc doanh nghiệp phải thích ứng nhanh và đổi mới liên tục. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc thu hút và giữ chân nhân tài, từ nhân viên vận hành đến đội ngũ quản lý trung – cao cấp, trở thành ưu tiên hàng đầu của mọi nhà bán lẻ, trong đó có AEON Việt Nam.

Tại AEON Việt Nam, việc thu hút và giữ chân nhân tài luôn là ưu tiên hàng đầu.

Là một trong những tập đoàn bán lẻ hàng đầu Nhật Bản, AEON xác định Việt Nam là thị trường trọng điểm mang tính chiến lược bên cạnh Nhật Bản, với mục tiêu đến năm 2030 mở rộng quy mô gấp ba lần hiện tại. Chiến lược mở rộng này không chỉ góp phần thúc đẩy tăng trưởng mà còn mang đến hàng ngàn cơ hội thăng tiến cho nhân tài nội bộ, đồng thời tạo thêm nhiều cơ hội nghề nghiệp rộng mở cho ứng viên bên ngoài.

Trong nhiều năm qua, AEON Việt Nam tin rằng con người chính là yếu tố hiện thực hóa chiến lược kinh doanh, vì vậy chiến lược nhân sự phải được xây dựng đồng bộ với chiến lược phát triển của doanh nghiệp.

Với chiến lược định vị “Nơi làm việc bền vững”, AEON Việt Nam tập trung vào trụ cột “Phát triển sự nghiệp bền vững” và kiến tạo “Văn hóa làm việc bền vững” cho toàn bộ nhân sự.

Đối với AEON Việt Nam, việc phát triển con người không chỉ dừng lại ở đào tạo kỹ năng đơn thuần mà còn là xây dựng nền tảng toàn diện để mỗi nhân viên có thể chủ động làm chủ hành trình phát triển của mình. Nền tảng này được thiết lập vững chắc thông qua hai trụ cột chính: Mô hình Phát triển “Kiềng Ba Chân” và Chính sách Đào tạo Thúc đẩy Văn hóa Học tập

Mô hình “kiềng ba chân” xoay quanh ba trụ cột: Đối tác Nhân sự (HRBP) - những đối tác chiến lược của kinh doanh; Bộ phận Skill Development - đào tạo kỹ năng và tay nghề thực chiến; và Học viện AEON (AEON Academy) là nơi tổng hợp hệ thống phát triển toàn diện cho đội ngũ nhân sự.

Song song với đó, AEON Việt Nam triển khai hệ thống chính sách đào tạo nhằm thúc đẩy văn hóa học tập và áp dụng chính sách hỗ trợ tài chính, tài trợ 50% học phí các khóa đào tạo bên ngoài, kết hợp tích hợp văn hóa khai vấn trong toàn bộ môi trường làm việc.

Là doanh nghiệp bán lẻ đầu tiên lọt vào Top 10 “Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam”, AEON Việt Nam khẳng định vị thế tiên phong trong ngành bán lẻ Việt, đồng thời, thể hiện những nỗ lực trong việc thực hiện cam kết xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc và toàn diện.