62 cán bộ, kỹ sư điện lực Huế chi viện vùng lũ Đắk Lắk

(VTC News) -

Chiều 23/11, Công ty Điện lực Huế tổ chức lễ ra quân, tiễn chân Đội xung kích gồm 62 cán bộ, kỹ sư, công nhân viên lên đường làm nhiệm vụ hỗ trợ Công ty Điện lực Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Trung, lực lượng chi viện lần này được Công ty Điện lực Huế tuyển chọn kỹ lưỡng, bao gồm những nhân sự có sức khỏe tốt, tay nghề giỏi và giàu kinh nghiệm thực tế.

Đội xung kích với những cán bộ, kỹ sư tay nghề cao của Điện lực Huế lên đường vào chi viện khắc phục điện lưới ở Đắk Lắk.

Để đảm bảo khả năng tác chiến độc lập và hiệu quả, đoàn công tác mang theo 9 xe chuyên dụng cùng đầy đủ trang thiết bị, công cụ dụng cụ sửa chữa lưới điện, vật tư dự phòng và các nhu yếu phẩm cần thiết.

Tại buổi xuất quân, ông Nguyễn Đại Phúc - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Huế động viên tinh thần các thành viên Đội xung kích.

Người đứng đầu Công ty Điện lực Huế yêu cầu toàn đoàn tập trung cao độ, phát huy năng lực, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình làm việc. Vị lãnh đạo này nhấn mạnh, ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn cho bản thân và đồng nghiệp, đồng thời nỗ lực hỗ trợ đơn vị bạn khôi phục lưới điện trong thời gian nhanh nhất.

Trước đó, dù đang phải gồng mình khắc phục hậu quả 4 đợt lũ liên tiếp chỉ trong 20 ngày nhưng khi nghe tin các tỉnh Nam Trung Bộ đang phải hứng chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ, người dân TP Huế vẫn thể hiện tinh thần "lá rách ít đùm lá rách nhiều" cùng nhau gom hàng hoá, nhu yếu phẩm để ủng hộ vùng tâm lũ Đắk Lắk, Khánh Hoà, Gia Lai...

Ông Dương Vĩnh Thanh - Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố Giáp Đông cho biết, việc phát động kêu gọi hỗ trợ người dân vùng tâm lũ Nam Trung Bộ được bắt đầu từ sáng 20/11. Chỉ trong thời gian ngắn, tổ quyên góp được 3 tấn gạo, 600 thùng mì tôm cùng bánh kẹo, nước uống, áo quần…

Thôn Mỹ Xá (xã Quảng Điền, TP Huế) cũng là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng bởi 4 đợt lũ liên tiếp. Tuy nhiên, thấy đồng bào vùng tâm lũ Nam Trung Bộ đang vật lộn trong mưa lũ, người dân Mỹ Xã cùng nhau góp được hơn 2 tấn gạo, 436 thùng mì gói các loại... cùng 14.650.000 đồng để đưa vào Đắk Lắk ủng hộ bà con.

Ngoài ra, nhiều địa phương, tổ chức, cá nhân trên địa bàn TP Huế cũng đang tổ chức vận động, quyên góp hàng hóa để gửi hỗ trợ các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ.