60 ngày 'chạy nước rút' kịp khởi công tuyến Metro số 2 TP.HCM

(VTC News) -

Ngày 3/11, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua cao điểm 60 ngày đêm nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của dự án xây dựng tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ông Phan Công Bằng - Giám đốc MAUR phát động phong trào 60 ngày đêm bứt tốc để kịp khởi công tuyến Metro số 2 vào cuối năm 2025.

Theo kế hoạch, đợt thi đua diễn ra từ ngày 1/11 đến 31/12/2025, hướng tới mục tiêu đẩy nhanh tiến độ để kịp khởi công dự án tuyến metro số 2 trong năm nay.

MAUR đặt ra yêu cầu huy động toàn bộ cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm.

Đơn vị hoàn tất công tác điều chỉnh dự án xây dựng tuyến metro số 2; Tổ chức lựa chọn nhà thầu EPC, nhà thầu tư vấn giám sát, quản lý dự án; Chuẩn bị khởi công công trình chính trong năm 2025.

Phong trào thi đua được phát động sâu rộng với phương châm “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm và rõ thẩm quyền, nhằm tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả công việc.

MAUR cũng yêu cầu các phòng, ban trực thuộc tăng cường tuyên truyền, phát hiện và khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào, tạo động lực thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành mục tiêu khởi công tuyến metro số 2 đúng tiến độ.