60 ngày 'chạy nước rút' kịp khởi công tuyến Metro số 2 TP.HCM

Ngày 3/11, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua cao điểm 60 ngày đêm nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của dự án xây dựng tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Theo kế hoạch, đợt thi đua diễn ra từ ngày 1/11 đến 31/12/2025, hướng tới mục tiêu đẩy nhanh tiến độ để kịp khởi công dự án tuyến metro số 2 trong năm nay.
MAUR đặt ra yêu cầu huy động toàn bộ cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm.
Đơn vị hoàn tất công tác điều chỉnh dự án xây dựng tuyến metro số 2; Tổ chức lựa chọn nhà thầu EPC, nhà thầu tư vấn giám sát, quản lý dự án; Chuẩn bị khởi công công trình chính trong năm 2025.
Phong trào thi đua được phát động sâu rộng với phương châm “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm và rõ thẩm quyền, nhằm tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả công việc.
MAUR cũng yêu cầu các phòng, ban trực thuộc tăng cường tuyên truyền, phát hiện và khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào, tạo động lực thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành mục tiêu khởi công tuyến metro số 2 đúng tiến độ.
Tuyến Metro số 2 có chiều dài hơn 11 km, đi qua 6 quận trước đây (quận 1, 3, 10, 12, Tân Bình và Tân Phú). Khi hoàn thiện, Metro số 2 sẽ kết nối trung tâm TP.HCM với khu vực phía Tây Bắc, được kỳ vọng giúp giảm ùn tắc, phát triển giao thông công cộng và thúc đẩy đô thị bền vững.
Dự án được UBND TP.HCM phê duyệt lần đầu vào tháng 10/2010 với tổng mức đầu tư hơn 26.000 tỷ đồng (tương đương 1,37 tỷ USD). Đến tháng 11/2019, tổng vốn đầu tư được điều chỉnh lên hơn 47.800 tỷ đồng (khoảng 2,09 tỷ USD), phần lớn là vốn vay ODA.
Đến cuối năm 2024, thành phố chuyển hướng sử dụng vốn ngân sách để triển khai, nhằm chủ động nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ dự án.
Nếu được khởi công cuối năm 2025, Metro số 2 sẽ thi công trong giai đoạn 2026 - 2030 và bảo hành, sửa chữa khiếm khuyết trong giai đoạn 2031 - 2032.