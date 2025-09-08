5 loại thực phẩm quen thuộc giúp bạn sống thọ hơn

(VTC News) -

Yến mạch nguyên cám

Một bát cháo yến mạch đơn giản là lựa chọn của hàng triệu người sống thọ tại Bắc Âu và Mỹ. Yến mạch nguyên cám chứa beta-glucan - loại chất xơ hòa tan giúp giảm cholesterol xấu, ổn định đường huyết và kéo dài cảm giác no.

Báo Lao động dẫn nguồn trang Eat This Not That cho biết, theo tiến sĩ Walter Willett, chuyên gia dinh dưỡng tại trường Y Harvard: "Những người ăn yến mạch vào buổi sáng có xu hướng ít bị béo phì, huyết áp cao và tiểu đường type 2. Đây là nguồn carb tốt giúp khởi động hệ tiêu hóa mà không gây tăng đường huyết đột ngột".

Trà

Trà xanh, trà đen và trà ô long đều là nguồn flavonoid dồi dào, đặc biệt là catechin và theaflavin. Trà giúp giảm viêm, cải thiện tiêu hóa, giảm mức độ căng thẳng và tăng cường chức năng não bộ. Một số nghiên cứu còn chỉ ra rằng uống trà thường xuyên giúp giảm nguy cơ đột quỵ và cải thiện huyết áp.

Táo

Táo và các loại đậu là những thực phẩm tốt cho sức khoẻ, giúp tăng tuổi thọ.

Báo VietNamNet dẫn nguồn trang Real Simple cho biết, táo là nguồn cung cấp quercetin - một flavonoid có đặc tính chống viêm, chống oxy hóa và hỗ trợ điều hòa huyết áp. Ăn táo thường xuyên có thể giúp giảm cholesterol, hỗ trợ sức khỏe đường ruột và tăng cường hệ miễn dịch. Ngoài ra, táo là món ăn nhẹ tiện lợi, có thể kết hợp với trà, hoặc sữa chua để tăng giá trị dinh dưỡng.

Việc duy trì chế độ ăn đa dạng các thực phẩm giàu flavonoid không chỉ giúp tăng cường sức khỏe tổng thể mà còn góp phần kéo dài tuổi thọ. Thay vì chỉ tập trung vào một loại thực phẩm “siêu tốt”, việc kết hợp nhiều nguồn thực phẩm khác nhau sẽ mang lại hiệu quả cao hơn.

Các loại đậu

Các chuyên gia giải thích đậu là nguồn cung cấp protein và chất xơ giúp ổn định lượng đường trong máu, giảm cholesterol, và giảm cả nguy cơ ung thư đại tràng.

Sô cô la đen

Sô cô la đen giúp giảm đau tim, đột quỵ và tiểu đường vì chứa nhiều polyphenol, flavonoid giàu chất chống oxy hóa. Nó cũng tốt cho não, giúp cải thiện trí nhớ, nhận thức và tâm trạng.

Cô khuyên nên chọn sô cô la đen có hàm lượng ca cao từ 75% trở lên.

Trên đây là những loại thực phẩm chứa nhiều hợp chất thực vật có lợi, cải thiện chất lượng sống, giúp bạn sống thọ. Hãy thường xuyên bổ sung những thực phẩm này vào chế độ ăn uống hàng ngày nhé.