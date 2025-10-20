5 'bóng hồng' giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam

(VTC News) -

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT CTCP Hàng không VietJet (VietJet Air - Mã: VJC) hiện đứng ở vị trí thứ 4 và cũng là nữ doanh nhân giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam với khối tài sản hơn 39.600 tỷ đồng.

Bà Thảo nắm hơn 47 triệu cổ phiếu VJC, chiếm 8,02% vốn. Đồng thời, nữ doanh nhân sở hữu gần 131 triệu cổ phiếu HDB, tương đương 3,7% vốn tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank - Mã: HDB).

Theo cập nhật Forbes, tính đến ngày 18/10, bà Thảo có khối tài sản 4,2 tỷ USD, xếp thứ 960 trong danh sách tỷ phú thế giới. Bà được được biết đến là nữ tỷ phú USD đầu tiên của Việt Nam và nữ tỷ phú tự thân đầu tiên ở Đông Nam Á.

Với triết lý "mang lại cơ hội đi máy bay cho tất cả mọi người", bà Thảo đã mở ra một trang mới của ngành hàng không và biến giấc mơ đi máy bay trở thành hiện thực cho hàng triệu người Việt. Dưới sự điều hành của bà, đến nay Vietjet đã trở thành hãng bay tư nhân lớn nhất tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy du lịch, giao thương và hội nhập quốc tế.

Với những đóng góp to lớn, bà Thảo nhiều lần được nhận các danh hiệu cao quý như top 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới, top các nhà lãnh đạo nữ quyền lực nhất châu Á, giải thưởng Nữ doanh nhân xuất sắc nhất tại khu vực ASEAN…Bên cạnh đó, bà còn được đưa vào đề tài nghiên cứu, giảng dạy của Đại học Harvard (Mỹ).

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo.

“Bóng hồng” quyền lực tiếp theo là bà Phạm Thu Hương, vợ ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC), người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Bà Hương đang đứng ở vị trí thứ 5 trên sàn.

Bà Hương hiện đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup. Nữ doanh nhân nắm hơn 170 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 4,4% vốn. Ước tính khối tài sản bà Hương đang sở hữu hơn 34.800 tỷ đồng (gần 1,4 tỷ USD).

Để có được ngày hôm nay, bà Phạm Thu Hương đã cùng chồng thành lập Technocom, doanh nghiệp chuyên sản xuất thực phẩm chế biến tại Ukraine với thương hiệu Mivina nổi tiếng. Sau đó, họ lại cùng nhau trở về Việt Nam dựng xây Vingroup với tinh thần “mãi mãi khởi nghiệp”.

Đến nay, Vingroup từng bước khẳng định vị thế là tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam, hiện diện trong các lĩnh vực từ giáo dục, y tế, bất động sản đến công nghiệp - công nghệ và thương mại - dịch vụ.

Bà Phạm Thu Hương.

Không chỉ kinh doanh, bà Hương và chồng còn để lại dấu ấn lớn trong lĩnh vực khoa học và công nghệ toàn cầu khi đồng sáng lập quỹ VinFuture vào năm 2020, nhằm tài trợ và vận hành Giải thưởng VinFuture Prize – giải thưởng quốc tế vinh danh các công trình nghiên cứu, sáng chế khoa học – công nghệ có khả năng tạo ra thay đổi tích cực cho hàng triệu người trên thế giới.

Trong thông điệp từ quỹ VinFuture, bà Hương và ông Vượng khẳng định mong muốn "góp phần thúc đẩy khoa học, công nghệ vì sự tiến bộ và hạnh phúc của nhân loại".

Ở vị trí thứ 8 trên sàn chứng khoán Việt Nam là bà Phạm Thuý Hằng - Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup (em gái bà Phạm Thu Hương) với khối tài sản lớn với hơn 23.200 tỷ đồng. Bà Hằng sở hữu hơn 114 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 2,94% vốn.

Bà Vũ Thị Hiền, vợ Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG) Trần Đình Long được biết đến là nữ doanh nhân giàu có trên sàn chứng khoán với khối tài sản vượt 14.780 tỷ đồng, xếp ở vị trí thứ 9. Bà hiện sở hữu 528 triệu cổ phiếu HPG, tương đương 8,25% vốn.

Dù là cổ đông lớn nhưng bà Hiền không tham gia lãnh đạo, điều hành tại Hoà Phát và chưa từng xuất hiện trên truyền thông. Song, trên con đường thành công của ông Trần Đình Long, không thể thiếu dấu ấn của bà.

Hành trình khởi nghiệp của vợ chồng bà Hiền gắn liền với những năm tháng gian khó, khi ông Long còn là một doanh nhân trẻ, tìm kiếm cơ hội trong thị trường kinh doanh đầy cạnh tranh khốc liệt. Ông đã bắt đầu sự nghiệp của mình với việc sản xuất và kinh doanh những sản phẩm thép nhỏ.

Đến nay, Hoà Phát đã trở thành một trong những tập đoàn hàng đầu cả nước, hoạt động ở nhiều lĩnh vực, trong đó nổi tiếng nhất là sản xuất thép.

Nữ doanh nhân giàu có tiếp theo là bà Nguyễn Thị Thanh Thủy với hơn 14.750 tỷ đồng. Bà Thủy là vợ ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank - Mã: TCB).

Bà Thủy và ông Hùng Anh bắt đầu kinh doanh từ lĩnh vực thủy sản, sau đó họ liên tục thử sức ở các lĩnh vực khác nhau. Hiện cả hai vợ chồng bà đều nằm trong Top những người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam, trong đó ông Hùng Anh xếp ở vị trí thứ 6, bà Thuỷ đứng ở vị trí thứ 10.

Theo báo cáo quản trị của Techcombank, Bà Thuỷ hiện nắm hơn 348 triệu cổ phiếu TCB, tương đương hơn 4,9% vốn. Ngoài ra, một số nguồn tin cho biết, bà Thủy đang sở hữu cổ phiếu tại CTCP Tập đoàn Masan (Mã: MSN).

Như vậy, tổng giá trị tài sản của 5 “bóng hồng” giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam ước đạt hơn 127 tỷ đồng.