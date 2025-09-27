4 thói quen sai lầm khi giặt đồ lót khiến bạn dễ viêm nhiễm phụ khoa

(VTC News) -

Vệ sinh đồ lót nên là ưu tiên hàng đầu trong việc bảo vệ sức khỏe của phụ nữ. Nếu không được thay giặt thường xuyên, đây sẽ là nơi phát triển các mầm bệnh.

Nhiều người dù thay đồ lót sạch mỗi ngày nhưng vẫn mắc bệnh phụ khoa. Lý do có thể nằm ở thói quen giặt đồ lót sai cách.

4 sai lầm khi giặt đồ lót dễ gây bệnh vùng kín

Khi giặt đồ lót, phụ nữ cần nhớ 4 điều không nên làm sau đây để bệnh phụ khoa không có cơ hội phát triển.

Để đồ lót qua đêm rồi mới giặt

Nhiều phụ nữ sau khi tắm và thay đồ lót thường có thói quen để lại ngày hôm sau mới giặt. Đây là thói quen rất sai lầm, vì trong không khí có vi khuẩn, dịch tiết trên quần áo là môi trường ưa thích của vi khuẩn. Nếu để lâu, các vết bẩn trên đồ lót sẽ cứng lại, không thể giặt sạch, vi khuẩn cũng có nhiều thời gian "nhân bản", và dễ dẫn đến các vấn đề phụ khoa.

Giặt đồ lót bằng máy giặt

Thay vì sử dụng máy giặt, bạn nên giặt đồ lót bằng tay mỗi ngày. (Ảnh: 360doc)

Cuộc sống hiện đại nên nhiều người không có thói quen giặt tay mà chuyển sang giặt bằng máy với cả đồ lót; tưởng sạch mà thực ra mất vệ sinh, nhất là khi bạn giặt chung đồ lót với quần áo khác.

Có thể bạn không biết, máy giặt là nơi chứa rất nhiều vi khuẩn gây hại. Theo một khảo sát, lượng vi khuẩn trong máy giặt cao gấp năm lần so với bệ ngồi bồn cầu. Bất kể máy giặt của bạn có được thiết kế chuyên dụng cho đồ lót hay không, bạn nên hạn chế. Máy giặt luôn ở trong môi trường ẩm ướt, khiến vi khuẩn đặc biệt dễ phát triển.

Giặt đồ lót chung với quần áo khác không phải là lựa chọn tốt. Quần áo khác dễ bị vi khuẩn và bụi bẩn tiếp xúc, trong khi đồ lót được mặc tiếp xúc với da. Giặt hai loại quần áo này cùng nhau có thể dễ dẫn đến lây nhiễm chéo, khiến phụ nữ có nguy cơ mắc các bệnh phụ khoa cao hơn.

Thay vì giặt bằng máy, bạn nên giặt tay và phơi nắng để làm sạch vi khuẩn trên quần lót.

Sử dụng chất tẩy rửa mạnh khi giặt

Vùng kín của phụ nữ duy trì cân bằng axit-bazơ, giúp ức chế sự phát triển của vi khuẩn. Tuy nhiên, nước giặt có tính kiềm. Việc sử dụng thường xuyên nước giặt để giặt đồ lót có thể dễ dàng phá vỡ cân bằng axit-bazơ, dẫn đến sự phát triển của vi khuẩn. Hơn nữa, nước giặt có chứa hóa chất có thể gây hại cho vùng kín của phụ nữ. Do đó, nên sử dụng xà phòng được pha chế chuyên dụng để giặt đồ lót.

Thậm chí một số người còn sử dụng thuốc tẩy để làm sạch phần đáy quần lót, tuy nhiên đây là thói quen rất có hại, bạn nên tránh để bảo vệ sức khỏe cho bản thân.

Giặt bằng nước lạnh

Nhiều phụ nữ giặt đồ lót trực tiếp bằng nước lạnh, nhưng nước lạnh không thể làm sạch hoàn toàn. Quần lót có rất nhiều vi khuẩn, dễ gây ra các bệnh phụ khoa. Ngoại trừ những ngày kinh nguyệt đặc biệt, tốt nhất nên ngâm quần lót trong nước nóng trước khi giặt. Điều này sẽ tiêu diệt vi khuẩn trên quần lót ở nhiệt độ cao, ngăn ngừa nhiễm trùng vùng kín.

4 nguyên tắc dùng đồ lót để tránh bệnh tật

Để phòng tránh mắc bệnh từ đồ lót, khi sử dụng nội y, các bạn cần chú ý các nguyên tắc sau:

Chọn quần lót có đáy màu trắng

Màu sắc đồ lót không quan trọng, nhưng đũng quần thì không được tối màu. Phần lót tối màu có thể làm chậm trễ việc quan sát và điều trị bệnh. Dịch tiết âm đạo của phụ nữ có thể phản ánh trực tiếp tình trạng sức khỏe của cơ thể. Nếu đồ lót quá tối màu, việc quan sát các bất thường sẽ khó khăn.

Đồ lót màu sáng hoặc có đáy màu sáng là lựa chọn tốt nhất để có thể quan sát và điều trị bệnh. (Ảnh: 360doc)

Phơi dưới ánh nắng mặt trời

Đồ lót khác với quần áo thông thường, không chỉ cần phơi khô ngoài trời mà còn cần phơi nắng để khử trùng.

Ánh nắng mặt trời là vũ khí bí mật lớn nhất để tiêu diệt vi khuẩn trong quần lót, đồng thời có khả năng kháng virus mạnh. Quần lót phải được phơi khô dưới ánh nắng mặt trời, nếu không, phơi lâu trong bóng mát sẽ dễ mắc các bệnh phụ khoa.

Thay đồ lót thường xuyên

Đồ lót là nơi sinh sôi của vi khuẩn, vì vậy cần thay hàng ngày và giặt ngay sau đó. Bạn có thể lười giặt quần áo khác, nhưng đừng lười giặt đồ lót của mình.

Thường xuyên mua đồ lót mới

Tuổi thọ của quần lót thường là khoảng ba tháng. Nếu đáy quần bắt đầu chuyển sang màu vàng và cứng, điều đó có nghĩa là vải cotton của quần lót đã bắt đầu xuống cấp và cần thay quần lót mới kịp thời.