(VTC News) -

Sau một ngày dài mệt mỏi, không gì tuyệt vời hơn là được thư giãn dưới vòi sen ấm áp và sau đó dùng chiếc khăn tắm mềm mại để lau khô cơ thể. Chúng ta thường nghĩ rằng cơ thể đã sạch sau khi tắm, nên khăn tắm cũng sẽ không quá bẩn. Tuy nhiên, suy nghĩ này hoàn toàn không chính xác và có thể tiềm ẩn những rủi ro về sức khỏe mà chúng ta không ngờ tới.

Thực tế, khăn tắm là một môi trường lý tưởng để vi khuẩn, nấm mốc và các tế bào da chết phát triển mạnh mẽ. Mỗi khi chúng ta sử dụng, khăn tắm không chỉ thấm hút nước mà còn "thu thập" các tế bào da chết, dầu thừa, vi khuẩn từ cơ thể và độ ẩm từ môi trường phòng tắm. Kết hợp với nhiệt độ ấm và độ ẩm cao trong phòng tắm, chiếc khăn ướt trở thành một ổ vi khuẩn hoàn hảo.

Hãy coi khăn tắm như một món đồ cá nhân quan trọng, cần được chăm sóc và vệ sinh kỹ lưỡng.

Bao lâu nên giặt khăn tắm một lần?

Nếu không được giặt giũ và vệ sinh đúng cách, những vi khuẩn này có thể gây ra các vấn đề về da như mụn trứng cá, kích ứng, thậm chí là nhiễm trùng. Vậy, bao lâu nên giặt khăn tắm để bảo vệ sức khỏe?

Không có một câu trả lời chung duy nhất cho tất cả mọi người, bởi tần suất này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau:

- Tần suất sử dụng: Nếu bạn tắm 1-2 lần mỗi ngày, khăn sẽ bẩn nhanh hơn so với người chỉ tắm vài lần một tuần.

- Môi trường sống: Môi trường nóng ẩm như Việt Nam thường khiến vi khuẩn, nấm mốc phát triển nhanh hơn.

- Tình trạng sức khỏe cá nhân: Người có da nhạy cảm, dễ bị mụn cần giặt khăn thường xuyên hơn để tránh vi khuẩn lây lan. Người bị các bệnh da liễu cần giặt riêng khăn và giặt thường xuyên hơn, thậm chí dùng khăn dùng một lần. Với người hay ra mồ hôi, khăn sẽ nhanh bẩn và có mùi khó chịu hơn.

- Loại khăn và cách phơi khô: Khăn cotton dày thường giữ ẩm lâu hơn, cần phơi kỹ. Khăn nhanh khô sẽ ít bị ẩm mốc hơn.

- Số lượng người sử dụng: Mỗi người nên có một chiếc khăn tắm riêng và không dùng chung.

Việc hiểu rõ các yếu tố này sẽ giúp bạn điều chỉnh tần suất giặt khăn tắm phù hợp nhất với điều kiện của mình.

Tần suất giặt khăn tắm theo lời chuyên gia

Trả lời câu hỏi bao lâu nên giặt khăn tắm một lần, chuyên gia vệ sinh và sức khỏe đưa ra khuyến nghị về tần suất giặt khăn tắm lý tưởng:

Khăn tắm cá nhân sử dụng hàng ngày: Giặt sau 3-4 lần sử dụng hoặc ít nhất mỗi tuần một lần. Đây là khoảng thời gian đủ để các tế bào da chết, vi khuẩn và độ ẩm tích tụ đạt mức đáng kể. Giặt thường xuyên giúp loại bỏ chúng, giữ khăn luôn sạch sẽ và thơm tho.

Mẹo nhỏ: Nếu bạn tập thể dục và ra nhiều mồ hôi trước khi tắm, hoặc có làn da dễ bị mụn, hãy cân nhắc giặt khăn sau mỗi 1-2 lần sử dụng.

Khăn mặt, khăn tay (dùng để lau mặt, tay): Giặt sau 1-2 lần sử dụng hoặc ít nhất 2-3 ngày một lần. Da mặt thường nhạy cảm hơn và dễ bị ảnh hưởng bởi vi khuẩn gây mụn. Khăn mặt tiếp xúc trực tiếp với vùng da này, nên cần được vệ sinh thường xuyên hơn.

Khăn lau tóc: Tương tự khăn tắm, giặt sau 3-4 lần sử dụng hoặc mỗi tuần một lần. Lý do: Khăn lau tóc cũng hấp thụ dầu thừa và tế bào chết từ da đầu, cần được giặt sạch định kỳ.

Tốt nhất là sử dụng khăn riêng hoặc yêu cầu thay khăn mới mỗi ngày. Tránh dùng chung khăn tắm của người khác để ngăn ngừa lây nhiễm chéo.

Đây là những hướng dẫn cơ bản cho câu hỏi bao lâu nên giặt khăn tắm, giúp bạn duy trì thói quen vệ sinh hiệu quả.

Bằng cách tuân thủ các hướng dẫn về tần suất giặt và bảo quản đúng cách, bạn sẽ luôn có những chiếc khăn tắm sạch sẽ, mềm mại, thơm tho.

Bí quyết giặt và bảo quản khăn tắm đúng cách

Ngoài việc biết bao lâu nên giặt khăn tắm, cách giặt và bảo quản cũng rất quan trọng để đảm bảo khăn luôn sạch sẽ, mềm mại và bền đẹp.

Không giặt chung khăn tắm với quần áo bẩn khác, đặc biệt là quần áo có nhiều vết bẩn cứng đầu hoặc dính dầu mỡ, hóa chất. Nên giặt khăn tắm bằng nước nóng (khoảng 60°C) giúp tiêu diệt vi khuẩn và nấm mốc hiệu quả hơn.

Dùng bột giặt/nước giặt với lượng vừa đủ, tránh dùng quá nhiều làm cặn xà phòng bám vào khăn, khiến khăn bị cứng và kém thấm hút.

Để loại bỏ mùi hôi, làm mềm khăn và diệt khuẩn tự nhiên, bạn có thể thêm 1/2 chén giấm trắng vào chu trình xả hoặc 1/2 chén baking soda vào chu trình giặt.

Phơi khô hoàn toàn là bước cực kỳ quan trọng. Sau khi giặt, hãy phơi khăn ở nơi thoáng mát, có nắng hoặc sấy khô hoàn toàn. Khăn ẩm là môi trường lý tưởng cho nấm mốc phát triển.

Tránh dùng nước xả vải quá nhiều vì nước xả vải có thể làm giảm khả năng thấm hút của khăn theo thời gian. Nếu muốn khăn mềm, hãy dùng giấm trắng thay thế.

Ngay cả khi được giặt sạch thường xuyên, khăn tắm cũng có tuổi thọ nhất định. Khi khăn bắt đầu có dấu hiệu sờn cũ, mất độ thấm hút hoặc có mùi ẩm mốc khó chịu dù đã giặt, hãy thay khăn mới sau khoảng 1-2 năm sử dụng.