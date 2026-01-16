4 siêu thực phẩm quen thuộc giúp sống khỏe hơn mỗi ngày

(VTC News) -

Dù yếu tố di truyền đóng vai trò nhất định, nhưng thực tế gene chỉ quyết định khoảng 25% tuổi thọ của một con người. Điều này đồng nghĩa với việc khoảng 75% còn lại hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bạn thông qua các thói quen hàng ngày như: không hút thuốc, duy trì cân nặng lý tưởng và đặc biệt là việc lựa chọn thực phẩm một cách thông minh.

Chế độ ăn uống khoa học và lối sống mới là chìa khóa thực sự (Ảnh: Mirror)

Mỗi bữa ăn không chỉ là cách nạp năng lượng, mà còn là cơ hội để cơ thể sửa chữa, bảo vệ và kéo dài số năm tận hưởng cuộc sống. Bạn hãy bắt đầu từ những nền tảng được khoa học khẳng định: Chế độ ăn uống khoa học và lối sống mới là chìa khóa thực sự.

Ngũ cốc nguyên hạt

Quá trình lão hóa có thể diễn ra chậm hơn khi cơ thể được bổ sung ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch, gạo lứt, lúa mạch và lúa mì nguyên cám. Những thực phẩm giúp sống khoẻ này giàu chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa, hỗ trợ bảo vệ tế bào và sức khỏe tổng thể.

Một nghiên cứu năm 2022 đăng trên tạp chí The American Journal of Clinical Nutrition cho thấy, chế độ ăn nhiều ngũ cốc nguyên hạt giúp giảm tỉ lệ tử vong do tim mạch trong nhiều thập kỷ. Ngoài ra, ngũ cốc nguyên hạt còn hỗ trợ hệ tiêu hóa bằng cách nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, từ đó cải thiện tiêu hóa và giảm viêm, góp phần kéo dài tuổi thọ.

Các loại hạt

Các loại hạt như hạt óc chó, hạt lạc, hạnh nhân, hạt dẻ cười giúp cung cấp chất béo lành mạnh, magie, chất chống oxy hóa và protein thực vật. Đây là lựa chọn lý tưởng cho lối sống hiện đại bận rộn.

Trái cây và rau lá xanh đậm

Những nhóm thực phẩm như rau lá xanh đậm (cải xoăn, rau bina), các loại quả mọng (việt quất, dâu tây) và rau họ cải (bông cải xanh, súp lơ, bắp cải) rất giàu hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe, từ đó tăng cường khả năng sống thọ.

Chúng cung cấp sulforaphane, flavonoid, anthocyanin cùng nhiều vitamin và khoáng chất, giúp trung hòa gốc tự do, hạn chế phản ứng viêm và hỗ trợ cơ thể chống lại sự hình thành, phát triển của các tế bào ung thư.

Các loại cá béo

Các loại cá béo bao gồm cá hồi, cá thu và cá mòi giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch, đồng thời chống lại chứng viêm mãn tính và hỗ trợ sức khỏe não bộ. Axit béo Omega-3 trong những loại cá này giúp ngăn ngừa sự hình thành mảng bám trong động mạch và bảo vệ các tế bào não, ngăn ngừa các tình trạng như sa sút trí tuệ.

Những người ở độ tuổi trung niên tiêu thụ nhiều cá hơn sẽ làm chậm quá trình lão hoá và sống thọ hơn. Bạn nên tiêu thụ cá béo ít nhất hai lần mỗi tuần để đạt được những lợi ích sức khỏe này.