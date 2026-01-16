Cách em 1 milimet tập 40: Chiến Đo có nguy cơ bị lộ bí mật giấu kín

(VTC News) -

Trích đoạn "Cách em 1 milimet" tập 40.

Ở tập trước, Mỹ Vân (Mya Trương) sau khi bị bố ngăn cấm không được làm phiền Biên (Hoàng Long) đã tìm tới quán ăn vỉa hè của Chiến Đo. Mỹ Vân hỏi Chiến về tình hình sức khoẻ của Biên thế nào, anh đã nhận được kết quả xét nghiệm chưa?

Lúc này Chiến Đo mới biết sự thật mà Biên đang che giấu cả nhóm cũng như hiểu được nguyên do tại sao Biên không đến gặp bố con Thư ống bơ trước đó. Cuối cùng may mắn khi kết quả cho ra âm tính, Biên có thể tiếp tục mối quan hệ với Thư (Kiều My).

Nghiêm (Chí Nhân) tỏ vẻ buồn bã trong buổi hẹn kỷ niệm ngày cưới cuối cùng với Ngân (Huyền Lizzie) và nói chấp nhận chia tay trong hòa bình. Thực chất Nghiêm đã bắt tay với bạn thân luật sư thực hiện kế hoạch gài bẫy vợ mình mà Ngân không hề hay biết. Nghiêm còn cho người chuốc say Viễn trong bữa tiệc công ty để dàn xếp kế hoạch nhằm đẩy Ngân và Viễn lên phòng khách sạn cùng nhau.

Không may cho Nghiêm khi kế hoạch bị nhóm "đại bản doanh" lật tẩy và phải nhận một cú đấm từ Bách. Dù không muốn nhưng Nghiêm cuối cùng cũng phải ký vào tờ đơn ly hôn.

Trong Cách em 1 milimet tập 40 lên sóng tối 16/1, nhóm đại bản doanh vui vẻ gặp gỡ sau nhiều sóng gió. Cả nhóm đùn đẩy nhau xem ai phải xuống lấy bánh rán. Chiến Đo (Mạnh Dũng) cậy mình là "bô lão" nên đã đẩy trách nhiệm này cho Đức và không ngại giao ví của mình. Tuy nhiên thứ bí ẩn trong chiếc ví của Chiến Đo khả năng cao sẽ bị lộ ngay trước mắt cả nhóm chỉ vì một pha hớ hênh đến từ chủ nhân. Nhận ra việc này, Chiến Đo muốn đòi lại ví nhưng sự việc đã quá muộn.

Bí mật trong ví của Chiến Đo có nguy cơ bại lộ.

Trong khi đó, dù biết Bách (Huỳnh Anh) là tình địch của mình nhưng Hiếu (Lê Hải) không thể phủ nhận khả năng chuyên môn rất tốt của Bách trong lĩnh vực hoạt hình, vì thế mà chính Hiếu là người chủ động gợi ý cho Tú (Quỳnh Châu) cùng nhà đầu tư mời Bách tham gia dự án Toki, điều này khiến Tú bất ngờ.

Cùng lúc đó Hoàng "cận" biết tin anh Hiếu đầu tư cho dự án của Tú chứ không phải cho nhóm mình nên tỏ ra bực tức và khả năng sẽ lại dở trò để phá.

Trường hối thúc Viễn tiếp cận Ngân sau ly hôn.

Ở một diễn biến khác, Trường không ngừng hối thúc Viễn hãy "phủ sóng" thật nhiều sau khi biết Ngân sẽ ly hôn. Theo anh, đây chính là "thời điểm vàng". Dù Viễn liên tục gạt đi nhưng Trường vẫn gửi một món quà "siêu to khổng lồ" của Viễn đến nhà cho Ngân và bé Tép.

Tập 40 phim Cách em 1 milimet sẽ được phát sóng vào 20h ngày 16/1 trên kênh VTV3.