Phim Lằn ranh tập 54: Triển 'lật bài' với Chủ tịch Thuỷ, Trinh đến nhà ông Sách

(VTC News) -

Tiếp những căng thẳng ở tập trước, Lằn ranh tập 54 lên sóng tối nay (16/1) hứa hẹn đẩy lên cao trào với hàng loạt nước cờ đầy toan tính.

Triển (Mạnh Trường) chủ động đến nhà đưa đón Phó bí thư Sách (NSND Trung Anh), tiếp tục thể hiện vai trò “cánh tay phải” thân tín. Trước lời đề nghị tiếp tục đưa đón hằng ngày của Triển, ông Sách tỏ ra thận trọng và yêu cầu phải đẩy nhanh việc điều chuyển Thu – Viện phó Viện kiểm sát.

Ông Sách yêu cầu Triển đẩy nhanh việc điều chuyển Viện phó Viện kiểm sát Thu trong tập 54 phim "Lằn ranh".

Triển trấn an rằng dù không còn Thu thì vẫn sẽ có người khác, đồng thời cho biết giai đoạn này, cơ quan điều tra vẫn là chủ lực, tin tốt là chưa có thêm quyết định khởi tố mới.

Dù vậy, Phó bí thư Sách vẫn yêu cầu Triển rà soát kỹ các chứng cứ bất lợi. Triển khẳng định: “Anh cứ yên tâm, em luôn cẩn trọng. Việc tiếp xúc hay nhận quà cáp không có bất kỳ chứng cứ nào cả”. Đồng thời, Triển không quên nhắc khéo điểm yếu lớn nhất của ông Sách chính là Mỹ Trinh, như một lời cảnh báo ngầm, đồng thời dò xét phản ứng của cấp trên.

Ở diễn biến khác, tức giận khi bị người tình phũ phàng cắt đứt liên lạc, Mỹ Trinh tìm đến nhà của Phó bí thư Sách. Sự xuất hiện vượt “nguyên tắc” này khiến ông Sách buộc phải nhận lời gặp Trinh tại nhà riêng của cô để xoa dịu tình hình, tránh rắc rối.

Triển quyết định “lật bài” với Chủ tịch Thuỷ.

Trong khi đó, Triển quyết định “lật bài” với Chủ tịch Thuỷ (NSƯT Phạm Cường) khi chủ động xin điều chuyển sang vị trí phó vụ trưởng. Trước sự thẳng thắn của Triển, ông Thuỷ tỏ ra nghi ngờ, cho rằng đây có thể là nước cờ tìm đường lui. Dù Triển viện dẫn hoàn cảnh đã thay đổi, Chủ tịch Thuỷ vẫn kiên quyết không chấp thuận, thẳng thừng cảnh báo: “Cậu chưa đi khỏi đây được bởi tỉnh nhận được rất nhiều thông tin cần lưu tâm về cậu”.

Cũng trong tập này, Huyền bất ngờ từ chối cung cấp chứng cứ cho Thu (Hồng Diễm) như đã hứa. Sự thay đổi thái độ đột ngột này khiến Thu nghi ngờ có thế lực đứng sau gây sức ép, đe doạ Huyền phải im lặng.

Phim Lằn ranh tập 54 phát sóng 21h tối nay trên VTV1.