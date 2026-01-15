Phim 'Lằn ranh' tập 53: Người tình của Phó bí thư Sách bị triệu tập để điều tra

(VTC News) -

Trong Lằn ranh tập 53 lên sóng tối nay (15/1), Mỹ Trinh (Huyền Trang) bị mời lên cơ quan điều tra liên quan đến dự án Trinh Tam. Trinh bị tố cáo mua đất với giá rẻ, ép giá người dân để thâu tóm quỹ đất, sau đó biến khu vực này thành “đất vàng” phục vụ dự án trong khi nhiều người dân địa phương rơi vào cảnh thất nghiệp.

Mỹ Trinh bị cơ quan điều tra mời lên vì dự án Trinh Tam trong tập 53 phim "Lằn ranh".

Tại cơ quan điều tra, Trinh vẫn giữ thái độ cứng rắn. Cô cho rằng việc đất tăng giá là kết quả của quá trình đầu tư, xây dựng và “đổ mồ hôi sôi nước mắt” của doanh nghiệp, chứ không phải tự nhiên mà có. Trinh thậm chí tỏ ra bức xúc khi cho rằng người dân “ăn cháo đá bát”: vừa bán được đất, vừa có việc làm, hưởng lương cao nhưng vẫn tiếp tục khiếu kiện, tố cáo.

Ở một diễn biến khác, Huyền (Kim Oanh) – người tình của Khắc chủ động tìm đến Thu (Hồng Diễm), Viện phó Viện kiểm sát. Huyền khẳng định mình đang nắm giữ những thông tin quan trọng và mong muốn dùng chúng để đổi lấy mức án nhẹ cho Khắc. Tuy nhiên, Thu thẳng thắn bác bỏ: cô không đến đây để thương lượng, và việc Khắc được giảm nhẹ hay không phụ thuộc hoàn toàn vào thái độ thành khẩn, sự hợp tác với cơ quan điều tra.

Huyền quỳ gối cầu xin Thu giảm án cho Khắc.

Dù vậy, Huyền vẫn không từ bỏ. Cô yêu cầu Thu phải có sự đảm bảo trước khi giao nộp bằng chứng. Trước thái độ cương quyết của Viện phó Viện kiểm sát, Huyền bất ngờ quỳ xuống, chấp nhận bản thân có thể đi tù, chỉ cầu xin Thu cứu Khắc.

Sự việc này khiến chính Mỹ Trinh cũng không khỏi sững sờ. Đối diện Huyền, Trinh lạnh lùng chất vấn: “Phản lại tôi vì một người đàn ông có đáng không?”. Câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy ám ảnh của Huyền: “Cô cũng thế mà, có khác gì đâu”, như một nhát dao xoáy sâu vào mối quan hệ vốn đã rạn nứt. Trinh sẽ xử lý ra sao khi Huyền phản bội?

Lằn ranh tập 53 phát sóng lúc 21h tối nay trên VTV1.