'Lằn ranh' tập 52: Sợ lộ điểm yếu, Phó bí thư tỉnh cắt liên lạc với người tình

(VTC News) -

Trong Lằn ranh tập 52 phát sóng tối nay (14/1), ông Sách - Phó bí thư tỉnh (NSND Trung Anh) tiếp tục cho thấy sự tự tin gần như tuyệt đối trước cơ quan điều tra. Tin rằng mình vẫn đủ khả năng “chống đỡ”, ông không ngừng trấn an Mỹ Trinh, đồng thời vạch ra chiến lược để cả nhóm chờ thời cơ vượt qua cơn “bão” đang ập đến.

“Anh sẽ theo cuộc chơi đến cùng. Muốn anh ngã không dễ thế đâu. Khi anh còn vững thì em và Triển không phải lo gì cả”, ông Sách nói. Ông Sách nhấn mạnh việc cả ba vẫn đang là “thế chân kiềng” đủ chắc để vượt qua sóng gió. Theo ông, mọi mũi dùi hiện đều hướng về Trinh Tam và đó chính là khoảng trống để ông xoay chuyển tình thế.

Ông Sách thừa nhận điểm yếu lớn nhất của mình là Mỹ Trinh trong tập 52 phim "Lằn ranh".

Tuy nhiên, ông Sách cũng thẳng thắn thừa nhận điểm yếu lớn nhất của mình. “Điểm yếu duy nhất của anh chính là em”, ông nói với Mỹ Trinh, trước khi đưa ra quyết định lạnh lùng nhưng dứt khoát: cắt đứt hoàn toàn liên lạc để tránh bị khai thác. “Kể từ hôm nay, không gặp, không gọi điện. Có việc gì thì nhắn qua Triển”, ông Sách căn dặn.

Nghe những lời dứt khoát của ông Sách, Mỹ Trinh không giấu được vẻ hoang mang và lo lắng, vừa sợ bị bỏ rơi giữa “tâm bão”, vừa thấp thỏm trước viễn cảnh mọi toan tính có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào.

Trong một diễn biến khác, Thiệu bị đưa vào trại tạm giam nhưng vẫn tìm cách câu giờ bằng lý do sức khỏe, đồng thời nhờ bác sĩ tìm đường liên lạc ra bên ngoài. Dù vậy, những nỗ lực này có nguy cơ trở nên vô nghĩa khi cơ quan điều tra đang có được nhiều bằng chứng.

Thiệu bị bắt, đưa vào trại giam, tìm cách câu giờ bằng lý do sức khoẻ.

Đặc biệt, Phùng - đàn em của Thiệu bắt đầu rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Phùng hoang mang thừa nhận nỗi sợ bị liên lụy, liên tục đưa ra những lời khai mâu thuẫn về cái chết của Đức.

Kết quả khám nghiệm cho thấy Đức bị đẩy ngã từ trên cao dẫn đến tử vong, nhưng hiện trường gây án lại ở một địa điểm khác, khiến các mắt xích trong vụ việc ngày càng lộ rõ. Những vết nứt trong nội bộ nhóm lợi ích bắt đầu xuất hiện, báo hiệu cục diện sẽ sớm đảo chiều.

Phim Lằn ranh tập 52 sẽ lên sóng 21h00 trên VTV1.