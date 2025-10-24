2 học sinh nghi bị điện giật tử vong khi chơi trong công viên ở Cần Thơ

(VTC News) -

Công an xã Phong Điền (TP Cần Thơ) đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố và cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ nghi rò rỉ điện chiếu sáng khiến 2 học sinh tử vong ở khu vực ngập nước tại công viên trên địa bàn.

Khu vực công viên bị ngập do triều cường.

Thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 23/10, triều cường dâng cao gây ngập sâu khu vực công viên Nguyễn Phương Danh (ấp Thị Tứ, xã Phong Điền) và tuyến đường xung quanh.

Thời điểm này, em N.G.T. (SN 2015, ngụ phường An Bình, TP Cần Thơ) đạp xe vào công viên chơi thì bị điện giật gần trụ chiếu sáng. Người dân phát hiện, hô hoán cứu giúp và đưa đi cấp cứu, đồng thời cảnh báo các em khác không lại gần khu vực.

Tuy nhiên, do không chú ý cảnh báo, em L.H.V. (SN 2010) và Đ.N.T. (SN 2010, ngụ xã An Bình) vẫn đạp xe vào khu vực nơi nghi bị nhiễm điện ở công viên. Cả hai bị điện giật ngã xuống nước, trong đó Đ.N.T. may mắn thoát ra, còn L.H.V. bất tỉnh tại chỗ.

Các nạn nhân nhanh chóng được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Cái Răng - Phong Điền, song em N.G.T. và L.H.V. không qua khỏi.

Vụ việc đang được Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ.