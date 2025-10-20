Yulgang Origin VTC: Bùng nổ cảm xúc tại Big Offline Mừng sinh nhật Một tuổi

(VTC News) -

Ngày 18/10, cộng đồng game thủ Yulgang Origin VTC - Hiệp Khách PC đã có cuộc hội ngộ đầy cảm xúc tại Hà Nội, trong khuôn khổ sự kiện Big Offline Sinh nhật Yulgang Origin VTC 2025. Sự kiện thu hút hàng trăm "Hiệp khách" cùng tụ hội để nhìn lại chặng đường đáng tự hào mà tựa game đã đi qua trong suốt một năm hoạt động.

Hàng trăm game thủ cùng hội tụ tại Big Offline Yulgang Origin VTC đầu cầu Hà Nội.

Giải đấu Yulgang Origin Championship Season 2: 4vs4 All-Star Tournament 2025 đã chính thức khép lại, đánh dấu mùa tranh tài bùng nổ và đầy cảm xúc. Là tâm điểm trong chuỗi sự kiện mừng sinh nhật 1 tuổi Yulgang Origin VTC, giải đấu chính thống do Nhà phát hành VTC Mobile tổ chức mang đến cho cộng đồng những trận chiến mãn nhãn cùng bầu không khí cuồng nhiệt hiếm có.

Cộng đồng bùng nổ cảm xúc với màn thi đấu mãn nhãn của các đội tuyển xuất sắc nhất mùa giải.

Ba đội tuyển mạnh nhất của mùa giải đã cống hiến những màn đối đầu đỉnh cao, nơi chiến thuật, kỹ năng và tinh thần đồng đội được phô diễn trọn vẹn. Không chỉ là cuộc tranh tài vì danh hiệu, mỗi trận đấu còn là lời khẳng định cho tinh thần “hiệp nghĩa - đoàn kết - bất khuất” - giá trị cốt lõi mà Yulgang Origin luôn hướng đến.

Khép lại giải đấu, chiếc cúp vô địch danh giá đã tìm được chủ nhân xứng đáng, cùng với đó là niềm tự hào, tiếng reo hò và những cái bắt tay nồng ấm. Một mùa All-Star trọn vẹn - nơi kỹ năng được tỏa sáng, tinh thần cộng đồng được gắn kết và dấu ấn Yulgang Origin tiếp tục được khắc sâu trong lòng người chơi.

Ba đội tuyển bước vào vòng Chung kết Giải đấu YGC Season 2.

Khán giả đã được trải nghiệm trọn vẹn bầu không khí thi đấu gay cấn, chuyên nghiệp, với caster vui tính, hệ thống trình chiếu hoành tráng, cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt từ cộng đồng "Hiệp khách". Không ít khoảnh khắc thi đấu nghẹt thở đã khiến cả khán phòng bùng nổ trong tiếng reo hò.

Ngôi vô địch giải đấu YGC Season 2: 4vs4 All Star Tournament thuộc về đội Phong Hào Đấu La.

Ngay từ những phút đầu, không khí tại địa điểm tổ chức đã được “hâm nóng” bằng các hoạt động check-in, tặng quà giá trị. Những phần quà POSM độc quyền từ Yulgang Origin VTC được trao tận tay người tham gia, cùng loạt tiết mục biểu diễn sôi động và phần minigame hấp dẫn.

Cộng đồng game thủ check-in nhận quà tại sự kiện.

Từ ngày chính thức ra mắt, Yulgang Origin VTC đã xây dựng được một cộng đồng người chơi vững mạnh và đầy nhiệt huyết. Một năm qua là hành trình nỗ lực không ngừng của đội ngũ phát hành trong việc mang đến trải nghiệm chất lượng, đồng hành cùng người chơi qua hàng loạt hoạt động, giải đấu và sự kiện cộng đồng.

Tại lễ trao giải Vietnam Game Awards 2025, NPH VTC cũng được vinh danh là "Nhà phát hành Game xuất sắc nhất", còn Yulgang Origin VTC được góp mặt trong Top 5 “Game của năm” và cặp nhân vật Đàm Hoa Liên - Hàn Bảo Quân vinh dự nhận giải “Nhân vật Game được yêu thích nhất”.

Những giải thưởng danh giá này là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình bền bỉ, sáng tạo và đầy cảm hứng mà Yulgang Origin VTC và cộng đồng người chơi đã cùng nhau xây dựng suốt thời gian qua.

Đàm Hoa Liên - Hàn Bảo Quân của Yulgang Origin VTC vinh dự nhận giải thưởng “Nhân vật Game được yêu thích nhất” tại Vietnam Gameverse 2025.

Khép lại Big Offline mừng sinh nhật 1 tuổi Yulgang Origin VTC tại Hà Nội, dư âm của niềm vui và cảm xúc vẫn còn lan tỏa trong từng khoảnh khắc.

Nhưng hành trình ấy chưa dừng lại - Yulgang Origin VTC sẽ tiếp tục mang ngọn lửa đam mê đến với cộng đồng Hiệp khách TP.HCM trong Big Offline sắp tới, cùng với sự góp mặt tại Hội chợ Game Mùa Thu 2025, hứa hẹn thêm nhiều hoạt động giao lưu và trải nghiệm hấp dẫn.