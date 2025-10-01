Mãn nhãn với hệ sinh thái Gaming & AI thế hệ mới tại Tokyo Game Show 2025

Kể từ năm 1996, Tokyo Game Show đã trở thành một trong những triển lãm game lớn nhất thế giới, là sân khấu để các công ty hàng đầu giới thiệu công nghệ mới. MSI - thương hiệu nổi tiếng với dòng laptop gaming đình đám, đã tạo dấu ấn mạnh mẽ tại Tokyo Game Show 2025 khi trình diễn dòng sản phẩm mới tích hợp AI bao gồm laptop, desktop, màn hình, card đồ họa, bo mạch chủ và các thiết bị ngoại vi.
Laptop Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport bản giới hạn
MSI hợp tác cùng Mercedes-AMG Motorsport để tạo nên phiên bản laptop mang đậm dấu ấn xe đua: Stealth A16 AI+ dành cho game thủ thích hiệu năng đỉnh.
Chiếc laptop đặc biệt này được chế tác từ hợp kim magiê–nhôm siêu nhẹ, mang trên mình biểu tượng AMG cùng phụ kiện độc quyền. Bên trong, Stealth A16 AI+ sở hữu kiến trúc Zen 5, XDNA 2 NPU và đồ họa RDNA 3.5, cho khả năng xử lý mượt mà mọi tác vụ nặng. Với 50 NPU TOPS, máy tăng tốc vượt trội cho các ứng dụng AI, vừa nâng cao hiệu suất, vừa tiết kiệm năng lượng.
Đối với game thủ, chiếc laptop này trang bị GPU GeForce RTX 50 Series Laptop, mang đến đồ họa chân thực và tốc độ vượt bậc nhờ NVIDIA DLSS 4, đồng thời hỗ trợ sáng tạo nội dung chuyên nghiệp qua NVIDIA Studio.
Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition
Phiên bản đặc biệt của MSI được lấy cảm hứng từ tinh hoa thủ công Nhật Bản, khi nghệ thuật sơn mài và maki-e được khéo léo đưa vào thiết kế laptop. Bề mặt máy mang họa tiết mô phỏng kiệt tác “Sóng lớn ngoài khơi Kanagawa”, biểu tượng bất diệt của nghệ thuật truyền thống Nhật Bản. Mỗi chi tiết được hoàn thiện tinh xảo, vừa tôn vinh giá trị văn hóa, vừa tạo nên dấu ấn khác biệt cho người sở hữu.
Ẩn sau lớp vỏ nghệ thuật ấy là sức mạnh của Intel Core Ultra 9 cùng chứng nhận Intel Evo Edition. Sự kết hợp này bảo đảm trải nghiệm mượt mà, khả năng xử lý AI vượt trội và độ tin cậy trong cả công việc lẫn giải trí.
Máy chơi game cầm tay Claw A8 BZ2EM
Là chiếc máy chơi game cầm tay mới nhất của MSI, được trang bị chip AMD Ryzen Z2 Extreme cùng đồ họa Radeon 890M RDNA 3.5, mang đến hiệu năng vượt trội so với thế hệ trước. Máy sở hữu màn hình 8 inch FHD+ 120Hz, bộ nhớ 24GB LPDDR5x, SSD 1TB NVMe Gen4, và pin dung lượng lớn 80Wh, đủ sức đáp ứng nhiều giờ chơi game liên tục. Điểm cộng đáng giá đến từ Hall Effect sticks và trigger giúp điều khiển chính xác, bền bỉ, hạn chế tình trạng drift.
Với hệ điều hành Windows 11, cổng USB4/Thunderbolt hiện đại và thiết kế gọn gàng khoảng 765g, Claw A8 không chỉ là một chiếc handheld gaming mạnh mẽ mà còn là cỗ máy mini-PC di động, phù hợp cả cho giải trí lẫn công việc.
Cùng với đó là loạt sản phẩm, phụ kiện ấn tượng: