YooLife cùng sứ mệnh chấn hưng 'Công nghiệp văn hóa' Việt Nam

(VTC News) -

Chiến lược công nghiệp văn hóa

Ngày 14/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2486/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, việc Chính phủ Việt Nam ưu tiên phát triển 10 ngành công nghiệp văn hóa – từ điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, thiết kế sáng tạo đến du lịch văn hóa, phần mềm… – khẳng định văn hóa là nguồn lực nội sinh quan trọng, quyết tâm biến văn hóa thành một ngành kinh tế thực sự.

Từ định hướng về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trọng điểm, có thể thấy rõ: Văn hóa chỉ thật sự “sống” khi đi cùng sáng tạo và công nghệ. Mục tiêu đưa lĩnh vực này đóng góp vào tăng trưởng kinh tế đang đòi hỏi một hệ sinh thái mới, nơi các sản phẩm văn hóa được sản xuất, phân phối và tiếp cận bằng hình thức hiện đại hơn.

YooLife tiên phong công nghệ hóa di sản

Là một doanh nghiệp thuần Việt phát triển công nghệ theo hướng bản địa hóa, YooLife lựa chọn lối đi khác biệt: Ưu tiên xây dựng các ứng dụng phục vụ di sản, giáo dục, nghệ thuật và trải nghiệm văn hóa Việt Nam.

Một trong những giải pháp nổi bật mà YooLife phát triển là hệ thống số hóa và tái hiện không gian bằng VR360 và mô hình 3D.

Nền tảng này vận hành như một kho lưu trữ văn hóa số, nơi người dùng có thể bước vào các không gian di sản, thưởng thức nghệ thuật truyền thống hoặc trải nghiệm những câu chuyện văn hóa, giáo dục theo cách trực quan. Ngoài trải nghiệm trực quan, người dùng có thể lắng nghe những câu chuyện, bản thuyết minh sinh động từ MC ảo, được di chuyển tự do và xem chi tiết bản đồ trong không gian số hóa…

Các dự án như 3D Ca trù, 3D Truyện Kiều hay phiên bản VR360 trình diễn ca trù,... đã chứng minh khả năng đưa các loại hình nghệ thuật cổ truyền đến gần hơn với thế hệ trẻ mà không đánh mất tinh thần nguyên bản. Chúng phù hợp với định hướng “đưa văn hóa vào môi trường số” mà chiến lược công nghiệp văn hóa đang hướng tới.

“Bảo tàng vũ trụ ảo” - một dự án giáo dục 3D được triển khai bởi YooLife.

Sáng tạo và giáo dục bằng 3D

Bên cạnh những không gian văn hóa số hóa, các kỹ sư nhân tài Việt tại YooLife còn phát triển một giải pháp hướng đến giáo dục và sáng tạo nội dung – một công cụ cho phép người dùng thiết kế trải nghiệm 3D dễ dàng mà không cần kỹ năng kỹ thuật cao.

Khác với các phần mềm 3D chuyên nghiệp như Blender hay Maya, vốn đòi hỏi kiến thức phức tạp và output khó sử dụng ngay, công cụ này vận hành như một hệ thống “thiết kế trải nghiệm 3D” tương tự Canva, được tối ưu cho giảng dạy, kiểm tra, mô phỏng nghề và diễn họa nội dung.

Buổi tập huấn tại khoa Công nghiệp văn hoá và Di sản - Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (ĐHQG)

Điểm đặc biệt là giáo viên, sinh viên hay người làm sáng tạo có thể tận dụng các mô hình template dựng sẵn, dùng model từ Blender/Maya hoặc tạo mô hình 3D bằng AI theo hướng dẫn prompt. Sau khi đưa vào hệ thống, họ có thể sắp đặt không gian, thêm nội dung, tạo tương tác và xuất sản phẩm cuối cùng phục vụ trực tiếp bài giảng bằng phiên bản trực tuyến để mang đi mọi nơi, mọi lúc tạo điều kiện để lực lượng sáng tạo mới được hình thành.

Doanh nghiệp Việt trong “hạ tầng văn hóa số”

Sự kết hợp giữa số hóa di sản, tái hiện nghệ thuật và công cụ sáng tạo 3D thân thiện cho thấy YooLife đang lựa chọn cách tiếp cận toàn diện đối với công nghiệp văn hóa: xây dựng nền tảng trải nghiệm đủ rộng để kết nối bảo tồn – sáng tạo – giáo dục . Đây mới là yếu tố then chốt giúp công nghiệp văn hóa phát triển bền vững và tiếp cận được công chúng trong thời đại số.

Số hóa Bảo tàng số Truyện Kiều qua công nghệ hiện đại.

Khi văn hóa không chỉ được lưu giữ trong bảo tàng, mà có thể “chạm vào” bằng công nghệ; khi nghệ thuật truyền thống không chỉ được trình diễn trên sân khấu, mà được tái hiện bằng mô hình 3D; khi giáo viên và sinh viên tự tạo trải nghiệm văn hóa bằng công cụ 3D trực quan – lúc đó, công nghiệp văn hóa sẽ thêm động lực mạnh mẽ để bước sang giai đoạn mới.

YooLife đang chứng minh vai trò của doanh nghiệp Việt trong việc kiến tạo hạ tầng văn hóa số, vinh dự nhận được sự tín nhiệm từ nhiều đơn vị thông tấn lớn trên khắp cả nước, là điểm tựa để văn hóa Việt mở rộng tầm ảnh hưởng.