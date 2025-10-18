Yến Nhi trượt top 20 Miss Grand International 2025

(VTC News) -

Chung kết Miss Grand International 2025 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) diễn ra tối 18/10 tại Thái Lan, quy tụ 76 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm nay cuộc thi trao thêm cơ hội cho thêm 2 thí sinh - đồng nghĩa với việc có top 22. Tuy nhiên, Nguyễn Thị Yến Nhi - đại diện Việt Nam gây tiếc nuối khi không thể lọt top 20.

Năm ngoái, Võ Lê Quế Anh - đại diện Việt Nam cũng không may khi "trắng tay" tại cuộc thi. Năm 2023, Lê Hoàng Phương giành danh hiệu Á hậu 4. Hiện tại, thành tích cao nhất của đại diện Việt Nam tại cuộc thi này vẫn thuộc về Nguyễn Thúc Thùy Tiên khi đăng quang mùa giải năm 2021.

Phần mở màn của Yến Nhi tại chung kết.

Sau đêm bán kết hôm 15/10, Nguyễn Thị Yến Nhi được kỳ vọng mang về thành tích tốt cho Việt Nam tại cuộc thi năm nay. Tại cuộc thi, Yến Nhi có mặt trong top 20 phần thi áo tắm và top 8 hạng mục “Country’s Power of The Year”.

Ở phần thi trang phục dân tộc, màn trình diễn của Yến Nhi cũng thu hút hơn 38 triệu lượt xem trên TikTok, trở thành một trong những tiết mục được quan tâm nhất.

Yến Nhi thể hiện tốt tại đêm bán kết.

Nguyễn Thị Yến Nhi lên đường tham dự Miss Grand International 2025 với sự ủng hộ của khán giả quê nhà. Cô thể hiện sự đầu tư chuyên nghiệp, giữ được năng lượng tốt trong ngày đầu nhập cuộc. Tuy nhiên chỉ trải qua vài ngày tham gia cuộc thi, người đẹp liên tiếp xuống phong độ.

Ngoài để lộ khả năng ngoại ngữ yếu, Yến Nhi còn khiến khán giả không hài lòng với cách ăn nói trống không, hay đùa giỡn. Cô để lọt tiếng trong buổi livestream của bạn cùng phòng (Miss Grand Tanzania) với những phát ngôn thiếu kiểm soát.

Đại diện Việt Nam phải đăng tải tâm thư xin lỗi khán giả vì những phát ngôn chưa trọn vẹn, bày tỏ mong muốn được công chúng thấu hiểu và tiếp tục ủng hộ trong hành trình sắp tới.

Yến Nhi có hành trình khá nhiều sóng gió tại cuộc thi năm nay.

Nguyễn Thị Yến Nhi sinh năm 2004, đăng quang tại cuộc thi Miss Grand Vietnam 2025 vào tháng 9. Trước khi trở thành hoa hậu, Yến Nhi là người mẫu ảnh với chiều cao 1m72, số đo 81-64-92cm.

Yến Nhi hiện là sinh viên năm 3 ngành Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành, Đại học Văn Hiến (TP.HCM).

Ngay khi giành vương miện, cô gây được thiện cảm với khán giả nhờ câu chuyện cá nhân. Người đẹp xuất thân khó khăn, ba cô làm thợ phụ hồ, mẹ bán vé số.