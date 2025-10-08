Tình hình đáng lo của hoa hậu Yến Nhi sau ồn ào 'vạ miệng'

(VTC News) -

Sau sự cố vạ miệng và bị lộ cuộc điện thoại trên livestream của bạn cùng phòng, động thái của hoa hậu Yến Nhi tại Miss Grand International 2025 nhận được nhiều quan tâm của khán giả.

Dù đối mặt nhiều áp lực, Yến Nhi vẫn cố gắng giữ tinh thần tích cực trong các hoạt động bên lề. Tối 7/10, cô cùng hơn 70 thí sinh diện trang phục truyền thống Thái Lan tham gia sự kiện Proud Thai Show. Người đẹp gây ấn tượng với nụ cười rạng rỡ và phong thái tự tin.

Trên trang cá nhân, đại diện Việt Nam vẫn cập nhật hình ảnh tại cuộc thi. Tuy nhiên, người đẹp tạm ngừng việc livestream (phát sóng trực tuyến). Một số khán giả cho rằng có vẻ Yến Nhi biết tiết chế hơn khi trả lời phỏng vấn với truyền thông quốc tế.

Yến Nhi trình diễn thời trang trong sự kiện "Proud Thai Show" vào tối 7/10.

Song một tình cảnh đáng lo chính là hạng mục bình chọn Miss Popular Vote - giải thưởng phụ quan trọng nhất của cuộc thi đã được khởi động. Tuy nhiên, tỷ lệ bình chọn của Yến Nhi đang là 0%.

Đây cũng là hạng mục bình chọn có phí nên thí sinh có lượng bình chọn cao nhất sẽ giúp chủ tịch cuộc thi dễ dàng đánh giá mức độ ảnh hưởng của cô gái đó tại quê nhà. Người chiến thắng ở hạng mục Miss Popular Vote sẽ có cơ hội vào thẳng top 10 chung cuộc trước chung kết.

Yến Nhi hiện không được ai bình chọn tại giải "Miss Popular Vote".

Có thể thấy sau sự cố vạ miệng và bị chỉ trích vô ơn, Yến Nhi bị phần đông khán giả quê nhà "quay lưng". Những đại diện trước đây của Việt Nam đều được khán giả bình chọn nhiều và luôn nằm trong top cao tại giải thưởng Miss Popular Vote.

Năm 2019, Nguyễn Hà Kiều Loan vào thẳng top 10 nhờ chiến thắng giải thưởng này. Thùy Tiên, Thiên Ân, Lê Hoàng Phương hay Quế Anh tuy không chiến thắng giải thưởng này nhưng cũng nằm trong top đầu.

Đáng chú ý, công ty chủ quản của Yến Nhi cũng không có động thái kêu gọi bình chọn cho đại diện Việt Nam như mọi năm.

Yến Nhi liên tục gây tranh cãi chỉ sau 1 tuần đi thi quốc tế.

Nguyễn Thị Yến Nhi lên đường tham dự Miss Grand International 2025 với sự ủng hộ của khán giả quê nhà. Cô thể hiện sự đầu tư chuyên nghiệp, giữ được năng lượng tốt trong ngày đầu nhập cuộc. Tuy nhiên chỉ trải qua vài ngày tham gia cuộc thi, người đẹp liên tiếp xuống phong độ.

Ngoài để lộ khả năng ngoại ngữ yếu, Yến Nhi còn khiến khán giả không hài lòng với cách ăn nói trống không, hay đùa giỡn. Gần đây nhất, cô để lọt tiếng trong buổi livestream của bạn cùng phòng (Miss Grand Tanzania) với những phát ngôn thiếu kiểm soát.

Đại diện Việt Nam phải đăng tải tâm thư xin lỗi khán giả vì những phát ngôn chưa trọn vẹn, bày tỏ mong muốn được công chúng thấu hiểu và tiếp tục ủng hộ trong hành trình sắp tới. Dù vậy làn sóng chỉ trích với cô chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Sau gần 2 tuần tham dự Miss Grand International 2025, Yến Nhi vắng mặt trong hầu hết các top của cuộc thi năm nay. Người đẹp trượt top 15 phần thi Tài năng, không xuất hiện trong top 10 thí sinh được yêu thích trước khi cuộc thi diễn ra.

Sắp tới, nàng hậu sẽ trải qua các phần thi phụ gồm trình diễn bikini, phỏng vấn kín, trình diễn trang phục dân tộc trước khi bước vào bán kết vào ngày 15/10 và chung kết diễn ra vào 18/10.