Y Tý vào mùa mây đẹp nhất, thôn Ngải Thầu Thượng hóa biển trắng cuộn trào

Theo người dân sinh sống tại thôn Ngải Thầu Thượng, mây năm nay xuất hiện đều và kéo dài hơn mọi năm. “Từ khoảng 6 giờ sáng là mây đã phủ kín rồi. Có hôm đứng ngay sân nhà mà không nhìn thấy đường bên dưới. Khách lên chụp ảnh nhiều, chỉ cần đứng trước hiên là đã có mây bao quanh”, người dân ở đây chia sẻ.