Y-FEST2025: Hàng chục nghìn người hòa nhịp với âm nhạc và công nghệ Viettel

Được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 25 năm Ngày truyền thống Tổng Công ty Viễn thông Viettel, chuỗi sự kiện Y-Fest 2025 tiếp tục bùng nổ vào tối 2/11/2025 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM. Sự kiện đồng thời được truyền trực tiếp tới sân khấu đặt tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám ở Nhà hát Lớn, Hà Nội qua hình thức cầu truyền hình.

Đêm diễn đem tới không gian âm nhạc và công nghệ đỉnh cao, đặc biệt tôn vinh tinh thần kết nối và sẻ chia đúng như thông điệp SYNC OF HEART- Hòa nhịp thấu cảm của Y-Fest năm nay. Gần 100.000 khán giả xem trực tuyến qua các nền tảng số và theo dõi trực tiếp tại sự kiện là những kỷ lục mới mà Y-Fest 2025 tiếp tục lập nên.

Sân khấu công nghệ hiện đại, dùng âm nhạc để kể câu chuyện của cảm xúc.

Một đêm diễn, hai sân khấu, đồng điệu “hòa nhịp thấu cảm” qua sóng 5G Viettel

Tại sân khấu chính của Y-Fest 2025 trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ, hơn 30.000 khán giả đã có mặt tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt bậc nhất, tràn cảm xúc với âm nhạc qua những màn trình diễn của dàn nghệ sỹ như: SOOBIN, Trúc Nhân, Vũ Cát Tường, Phương Mỹ Chi, Dương Domic,…

Đặc biệt, không thể thiếu đi cái tên đã trở thành bảo chứng cho sự bùng nổ, Sơn Tùng M-TP - “kẻ chốt show vĩ đại” - người tiếp tục giữ vai trò hạt nhân, là nguồn năng lượng thu hút hàng triệu trái tim. Y-Fest 2025 khẳng định cam kết của mình với tinh thần tiên phong và khát vọng trẻ, luôn sáng tạo không ngừng, sân khấu năm nay được đầu tư hoành tráng, công phu hơn nữa với công nghệ trình diễn hiện đại nhất trên thế giới.

Sơn Tùng M-TP mang tới bản Intro hơn 10 năm rồi khiến khán giả phấn khích.

Năm 2024, Viettel Y – Fest được tổ chức tại 2 điểm cầu tại Phố đi bộ Hà Nội. Năm nay, 2 điểm cầu kết nối được đặt tại 2 đầu đất nước: Phố đi bộ Nguyễn Huệ TP.HCM và Quảng trường Cách mạng tháng Tám, Nhà hát Lớn, Hà Nội. 2 sân khấu đặc biệt trong 1 đêm diễn đã tạo nên những màn trình diễn độc bản, chinh phục hoàn toàn cảm xúc của hàng chục nghìn khán giả có mặt tại Hà Nội và TP.HCM.

Thông qua công nghệ 5G không độ trễ, thời gian thực của Viettel, khán giả hai miền như được “đồng bộ” cảm xúc một cách tức thời. Không chỉ kết nối về không gian biểu diễn, 5G Viettel đã truyền tải màn song ca đặc biệt giữa ca sĩ Anh Tú (đầu cầu Hà Nội) với ca sĩ LyLy (đầu cầu TP.HCM), những tình huống khán giả và MC ở 2 đầu cầu giao lưu trên sân khấu cũng được kết nối mượt mà,… Tất cả như xóa nhòa khoảng cách địa lý.

Kỷ lục hòa ca: Triệu trái tim đồng điệu lòng tự hào Việt Nam

Màn trình diễn bài hát “Việt Nam trong tôi là” được thực hiện bởi tác giả Yến Lê cùng nghệ sĩ biểu diễn quốc tế DREAM ENGINE đến từ Anh quốc đã tạo nên màn hòa ca ấn tượng, khi “triệu trái tim cùng hát chung câu Việt Nam”.

DREAM ENGINE đem đến cho khán giả một không gian nghệ thuật “chạm đỉnh”, hòa quyện vào cùng âm nhạc và cảm xúc. Đây cũng là khoảnh khắc tất cả khán giả của Viettel Y – Fest lập nên kỷ lục: Sự kiện có số lượng người hát ca khúc “Việt Nam trong tôi là” đồng thời tại hai địa điểm ở TP Hà Nội và TP.HCM đông nhất.

Chia sẻ trên sân khấu Y-Fest 2025, bà Nguyễn Hà Thành – Phó Tổng Giám đốc, Tổng Công ty Viễn thông Viettel - cho biết: “Viettel hân hạnh là cầu nối để công nghệ, âm nhạc và trái tim Việt Nam hoà cùng một nhịp. Viettel Telecom cam kết tiếp tục kiến tạo hạ tầng và công nghệ số để niềm tự hào Việt Nam được nối dài mỗi ngày”.

Trong khuôn khổ sự kiện, Viettel cùng các nghệ sĩ và khán giả có mặt tại sự kiện đã cùng nhau đăng ký tham gia kỷ lục hòa ca. Với mỗi 1 lượt đăng ký thành công, Viettel sẽ thay mặt khán giả gửi tặng 10.000đ đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam để ủng hộ đồng bào miền Trung đang chịu thiệt hại do mưa lũ.

Kết thúc đêm diễn tối 2/11, Y-Fest 2025 đã nhận được 48.889 lượt xác nhận tham gia lập kỷ lục. Với số lượt xác nhận này, Viettel đồng hành cùng khán giả gửi tặng 500 triệu đồng tới đồng bào miền Trung đang gặp thiên tai thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam.

Sau đêm diễn, BTC công bố ủng hộ 500 triệu đồng thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi tới bà con miền Trung gặp thiên tai.

Khởi động tại cố đô Huế từ đầu tháng 10/2025, Y-FEST 2025 tiếp tục đi qua Cần Thơ, An Giang thu hút hàng chục ngàn khán giả đến tham gia trải nghiệm và thưởng thức âm nhạc. Sau điểm đến TP.HCM, Viettel Y-Fest 2025 sẽ có điểm dừng chân tại Đắk Lắk và Hải Phòng vào tháng 11/2025.

