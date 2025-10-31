Xử phạt thầy giáo đăng thông tin sai sự thật về hiệu trưởng lên mạng xã hội

(VTC News) -

Công an xã Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông L.V.T. (SN 1972, trú thôn 2, xã Ea Kar) – giáo viên Trường THPT số 1 Ngô Gia Tự về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Trường THPT số 1 Ngô Gia Tự - nơi ông T. công tác.

Theo hồ sơ, trong các ngày 19/9, 25/10 và 4/11/2024, ông T. đã sử dụng tài khoản Facebook “HS Ngô Gia Tự” cùng các nhóm Zalo “Tổ ngoại ngữ – Ngô Gia Tự” và “Nhóm những người mê sự thật” (do ông T. lập) để đăng nhiều thông tin liên quan đến quy trình bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT số 1 Ngô Gia Tự nhiệm kỳ 2024–2029.

Công an xác định, các nội dung do ông T. đăng tải chưa được kiểm chứng, xác thực, chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền. Một số nội dung trong đó làm ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của bà P.T.D. – Hiệu trưởng nhà trường (theo kết luận giám định của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh).

Tuy nhiên, xét thấy tính chất, mức độ vi phạm chưa nghiêm trọng, chưa đến mức xử lý hình sự, cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính ông T. 7,5 triệu đồng, đồng thời buộc ông gỡ bỏ toàn bộ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm danh dự người khác đã đăng tải trên mạng xã hội.