Công an làm việc với người tung tin sai sự thật vụ xây nhầm nhà ở Hải Phòng

(VTC News) -

Ngày 26/9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Hải Phòng phát hiện tài khoản Facebook "Vương Quốc Thái Thái” đăng tải video có nội dung sai sự thật, chưa được kiểm chứng liên quan vụ xây nhầm nhà tại phường Thiên Hương, TP. Hải Phòng.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao làm việc với N.V.T

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vào cuộc, xác minh N.V.T là người quản lý, sử dụng tài khoản Facebook trên.

Tại cơ quan Công an, N.V.T thừa nhận việc đăng tải video có nội dung sai sự thật, chưa được kiểm chứng, đồng thời tự nguyện gỡ bỏ video và cam kết không tái phạm.

Vụ việc đang được Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục điều tra, xử lý.

Trước đó, vào 24/9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cao - Công an TP Hải Phòng ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với P.V.M (trú tại phường Nam Đồ Sơn, Hải Phòng) do bình luận thông tin xuyên tạc, sai sự thật trên Facebook.

M. đã sử dụng tài khoản Facebook tên “Minh Anh” bình luận nội dung sai sự thật liên quan đến hình ảnh hoạt động của Công an thành phố trong công tác phòng chống ma tuý.

Tại cơ quan Công an, P.V.M đã thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật, tự nguyện xóa bình luận và cam kết không tái phạm.

Qua vụ việc trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân không cắt ghép, không biên tập video chứa thông tin sai lệch, chưa được kiểm chứng để đăng tải, chia sẻ lên mạng xã hội.