Xử phạt 3 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu

Theo thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), trong giai đoạn giám sát việc thực hiện nguồn cung và dự trữ lưu thông xăng dầu từ ngày 11/3 đến 31/3, cơ quan này đã làm việc với 26 thương nhân đầu mối xăng dầu.

Nội dung tập trung vào việc chấp hành quy định về bảo đảm nguồn cung và duy trì mức dự trữ xăng dầu lưu thông tối thiểu. Qua các buổi làm việc, cơ quan chức năng đã phát hiện, xác minh và lập biên bản vi phạm hành chính đối với 3 thương nhân đầu mối gồm: Công ty cổ phần Vật tư xăng dầu Hải Dương; Tổng Công ty D.V.N; Công ty TNHH xăng dầu Vĩnh Long Petro.

Các doanh nghiệp này không duy trì mức dự trữ xăng dầu bắt buộc hoặc duy trì mức dự trữ xăng dầu thấp hơn mức tối thiểu theo quy định.

Kiểm tra nhiều doanh nghiệp xăng dầu. (Ảnh: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước).

Ngoài ra, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đang tiếp tục làm việc với 5 thương nhân đầu mối khác có dấu hiệu vi phạm liên quan đến mức dự trữ tối thiểu. Trong đó có trường hợp xuất hiện dấu hiệu găm hàng, cơ quan chức năng đang tập trung xác minh, làm rõ để xử lý.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm vi phạm. Điều này được xác định là giải pháp trọng tâm nhằm siết chặt kỷ cương trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, góp phần bảo đảm nguồn cung ổn định và an ninh năng lượng trong nước.

Trước đó, ngày 12/4, Quốc hội thông qua Nghị quyết về thuế bảo vệ môi trường, thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng, dầu và nhiên liệu bay. Theo đó, thuế bảo vệ môi trường với xăng (trừ ethanol), dầu diesel, nhiên liệu bay, dầu hỏa và dầu mazut về 0 đồng.

Thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng các loại cũng được giảm về 0%. Xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế VAT nhưng vẫn được khấu trừ đầu vào. Chính sách này áp dụng từ ngày 16/4 đến hết ngày 30/6.

Cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp nhập khẩu xăng, các mặt hàng dầu (diesel, dầu hỏa, mazut) và nhiên liệu bay không phải kê khai, tính nộp thuế VAT khi bán ra và ở khâu nhập khẩu.

Trong trường hợp khẩn cấp, Chính phủ được điều chỉnh (rút ngắn hoặc kéo dài) thời gian áp dụng chính sách này, và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.