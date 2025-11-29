XSMN 29/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 29/11/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 7 ngày 29/11. Tường thuật xổ số thứ 7. KQXS mới nhất hôm nay ngày 29/11/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 7 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 7 ngày 29/11 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 7 ngày 29/11/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 7

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ quay số bởi 3 đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ quay số bởi 3 đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ quay số bởi 3 đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ quay thưởng do đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) sẽ đảm nhiệm.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam (XSMN) quay số bởi 3 đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ do 4 đài gồm có TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ do 3 đài gồm có Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMN

- Khi mang vé đi nhận thưởng, tấm vé phải giữ được nguyên vẹn cả hình dạng lẫn dãy số, không bị rách, tẩy xóa, chỉnh sửa và vẫn nằm trong thời hạn 30 ngày tính từ ngày có kết quả mở thưởng.

- Nếu vé bị rách hoặc hư hỏng do yếu tố khách quan nhưng vẫn đủ căn cứ để xác định trúng thưởng, công ty xổ số sẽ kiểm tra và xác minh trước khi đưa ra quyết định chấp nhận hoặc từ chối chi trả giải thưởng.

